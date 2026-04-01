Turismo en Semana Santa: una familia necesita un 69% de un salario medio para poder irse de viaje
Un informe detalla cómo la inflación golpeó el poder adquisitivo de los argentinos, con destinos que exigen más de un sueldo para hacer turismo en Semana Santa.
La llegada del fin de semana largo de Semana Santa expone la dura realidad económica de los argentinos a la hora de planificar un descanso. Los precios para hacer turismo interno se dispararon, volviendo los viajes una opción cada vez menos accesible e inalcanzable para gran parte de los trabajadores.
Un reciente informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE (INECO) reveló que los salarios perdieron la carrera contra los costos del sector turístico. La enorme dispersión de precios, traccionada principalmente por los altos valores del alojamiento y el hospedaje, marca una brecha enorme según la ciudad elegida.
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Los datos clave del costo turístico en Semana Santa
Para entender el impacto en el bolsillo, el estudio analizó cuánto necesita una familia tipo (cuatro integrantes) para costear sus minivacaciones. Las cifras son contundentes:
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El costo promedio: Una familia necesita desembolsar en promedio $1.176.100 para viajar este fin de semana largo.
El peso en el sueldo: Ese importe equivale al 69% de un salario medio mensual (medido por el índice RIPTE).
Caída del poder de compra: El poder adquisitivo destinado al turismo se deterioró en un 7% entre abril de 2025 y abril de 2026. La suba de salarios no logró compensar los incrementos del sector.
La brecha de precios: Viajar al destino más caro del país cuesta más del triple que ir al más económico.
El ranking de precios: cuáles son los destinos más caros y más baratos
El relevamiento de INECO detalla el presupuesto necesario (y su equivalencia en salarios) para visitar los principales puntos turísticos de la Argentina.
Los 5 destinos más inalcanzables (presupuesto familiar):
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San Carlos de Bariloche: $2.344.724 (se necesitan 1,38 salarios medios).
Salta (Capital): $1.613.126 (0,95 salarios).
Puerto Madryn: $1.578.750 (0,93 salarios).
San Salvador de Jujuy: $1.471.792 (0,87 salarios).
Mendoza: $1.448.483 (0,86 salarios).
Los 5 destinos más económicos para el bolsillo:
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Gualeguaychú: $777.402 (0,46 salarios medios).
Mar de Ajó: $797.545 (0,47 salarios).
Rosario: $801.247 (0,47 salarios).
San Antonio de Areco: $856.828 (0,51 salarios).
Colón (Entre Ríos): $917.249 (0,54 salarios).
Por último, el informe destaca que destinos como San Antonio de Areco, Rosario y Tandil fueron los que más incrementaron su costo relativo frente al año pasado. Por el contrario, Puerto Madryn, Tucumán, Jujuy y Corrientes se volvieron plazas "relativamente más atractivas" al registrar subas menores en la comparación interanual.
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