Debate presidencial: filosa chicana entre Flávio Bolsonaro y Lula por el voto en las cárceles

Con tono acusatorio, el hijo de Jair Bolsonaro le preguntó a Lula por qué, según sus registros, el 73% de la población carcelaria del país había votado a favor del Partido de los Trabajadores en la primera vuelta electoral. Lejos de esquivar la provocación, el actual jefe de Estado apeló a una respuesta rápida y ácida que provocó revuelo inmediato en el piso televisivo y repercutió con fuerza en las redes sociales.