Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que definirá al próximo presidente de Brasil
Si bien en un principio la diferencia parecía irremontable con el pasar de las horas la diferencia comenzó a achicarse y con más del 99% de los mesas escrutadas la diferencia es de menos de dos puntos.
Las elecciones generales en Brasil celebradas este domingo 4 de octubre dejaron un escenario de alta paridad política y un resultado que alteró los pronósticos de las encuestas previas. Con el recuento prácticamente finalizado por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro lideró los comicios presidenciales con el 47,07% de los sufragios, mientras que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva quedó en segundo lugar con el 45,12%.
Al no haber superado ninguno de los postulantes la barrera del 50% más uno de los votos válidos, requerida por la Constitución para consagrarse en primera vuelta, la contienda se resolverá en un balotaje fijado para el próximo domingo 25 de octubre de 2026.
Los resultados clave de la primera vuelta en Brasil
La diferencia de menos dos puntos en favor del referente del Partido Liberal confirmó una clara polarización del electorado y un desempeño superior al estimado por las encuestas en los días previos, que ubicaban al actual mandatario al frente de la intención de voto.
Calendario y reglas para el balotaje del 25 de octubre
De cara a la segunda vuelta, el sistema electoral brasileño establece pautas precisas para la jornada decisiva:
-
Fecha de la votación: Domingo 25 de octubre de 2026.
Horario de apertura y cierre de urnas: De 8:00 a 17:00 (hora oficial de Brasilia).
Mecanismo de victoria: Se proclamará ganador el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidos (excluyendo votos en blanco y nulos).
En las tres semanas restantes de campaña, ambos comandos electorales volcarán sus esfuerzos en captar el casi 8% de los votos que se repartieron entre los demás competidores minoritarios, así como en movilizar a los votantes abstencionistas para definir quién ocupará el Palacio del Planalto a partir del 1 de enero de 2027.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario