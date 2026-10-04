Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que definirá al próximo presidente de Brasil

Las elecciones generales en Brasil celebradas este domingo 4 de octubre dejaron un escenario de alta paridad política y un resultado que alteró los pronósticos de las encuestas previas. Con el recuento prácticamente finalizado por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro lideró los comicios presidenciales con el 47,07% de los sufragios, mientras que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva quedó en segundo lugar con el 45,12%.