Lula da Silva acorta distancias y empata técnicamente con Flávio Bolsonaro a una semana del balotaje en Brasil

Las mediciones reflejan que el hijo del expresidente ultraderechista lidera las preferencias generales con un porcentaje que oscila entre el 47% y el 48%, mientras que el mandatario y candidato a la reelección trepa al 45% o 49% según se midan los votos totales o válidos. Este estrechamiento en los márgenes —que sitúa la brecha dentro del margen de error estadístico— evidencia un repunte del oficialismo impulsado por movilizaciones masivas en distintos puntos del país, configurando un panorama electoral sumamente reñido de cara al decisivo debate televisivo y al cierre de campaña.