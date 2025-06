Donald Trump consultó a asesores si Elon Musk consume drogas

Pero cuesta creerle. Según reveló una fuente a CNN, Trump había preguntado en privado sobre el presunto consumo de drogas de Musk, el presidente se negó a opinar públicamente sobre el asunto.

“No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé… no sé cuál es su situación”, dijo en el Air Force One, añadiendo que la información del New York Times sobre el asunto “sonaba muy injusta”.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Musk. Cuando le preguntaron a Musk sobre el informe durante su despedida con Trump en el Despacho Oval hace una semana, se negó a responder y, en cambio, atacó al periódico.

El diario The New York Times informó que Musk estaba “consumiendo drogas con mucha más intensidad de lo que se sabía”, a medida que cobraba relevancia en el círculo íntimo de Trump en 2024, incluyendo “el consumo frecuente de ketamina, a veces a diario, y la mezclaba con otras drogas”, según fuentes cercanas. En una entrevista de 2024 con Don Lemon, Musk reconoció que tomaba “una pequeña cantidad” de ketamina para tratar estados de ánimo negativos, bajo receta médica, pero que una gran carga de trabajo le impedía consumirla en exceso. Ni Musk ni su abogado respondieron a la solicitud del Times de comentarios sobre su consumo de drogas. CNN también contactó a su representante en ese momento para hablar sobre las acusaciones.