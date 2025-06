Donald Trump dilata una posible intervención de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán

“Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de ir o no en las próximas dos semanas”, declaró Leavitt en conferencia de prensa, citando textualmente al mandatario. La frase confirma que Trump mantiene abierta la puerta al diálogo, aunque no descarta un accionar bélico.