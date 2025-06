El incómodo momento de los jugadores de Juventus con Donald Trump: "Nos habló de Irán"

La frase, que compartió en diálogo con The New York Times, refleja el clima enrarecido que vivieron los jugadores al escuchar a Trump explayarse sin filtro sobre política internacional, inmigración y hasta cuestiones de género: “Nos dijeron que teníamos que ir y no tuve otra opción. (...) Fue un poco raro cuando empezó a hablar de política con Irán y todo. Yo solo quiero jugar al fútbol”, agregó el atacante con sinceridad.

Varios de los presentes no ocultaron su incomodidad durante la charla. El expresidente, fiel a su estilo, respondió preguntas de la prensa en vivo, en las que se refirió al conflicto entre Irán e Israel. A la vez, interpeló directamente a la delegación de la Juventus con una consulta inesperada: “¿Una mujer podría jugar en su equipo?”.

La pregunta desconcertó a todos y generó un silencio incómodo. Fue entonces cuando uno de los directivos tomó la palabra para responder con diplomacia: “Tenemos a un equipo femenino muy bueno”. Pero Trump insistió: “Pero deberían jugar con las mujeres, ¿verdad?”.

Al no obtener respuestas inmediatas, lanzó con tono burlón: “¿Ven? Son muy diplomáticos”. El episodio dejó una postal insólita: jugadores profesionales serios y en silencio, mientras el exmandatario hablaba con naturalidad sobre una eventual acción militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Todo en un contexto que no tenía nada que ver con el fútbol.

La delegación de la Vecchia Signora que asistió a la reunión estuvo integrada por el dueño del club, John Elkann; el directivo y exjugador Giorgio Chiellini; el entrenador Igor Tudor y un grupo de futbolistas conformado por Weston McKennie, Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Dusan Vlahovic y Teun Koopmeiners.

El equipo italiano se prepara para disputar el resto del certamen con el foco puesto en lo deportivo, aunque esta visita a la Casa Blanca dejó más repercusiones fuera del campo que dentro.