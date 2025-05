Elon Musk anunció su renuncia al gobierno de Donald Trump: "Decepción"

elon musk

El DOGE, sigla del Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue una creación impulsada por Musk con el objetivo de reformar el gasto estatal. En sus primeros meses, el magnate sudafricano aspiraba a eliminar dos billones de dólares del gasto público, pero la cifra se redujo progresivamente a 150 mil millones.

Durante los últimos días, el empresario había advertido que dejaría el Gobierno para concentrarse en su trabajo en el sector privado, especialmente en el proyecto aeroespacial SpaceX, que el martes 27 de mayo hizo el noveno lanzamiento de prueba de un cohete con el fin de que el hombre llegue finalmente a Marte. A mitad del vuelo, el cohete explotó tras sufrir una fuga de propelente y perder el control, poniendo de relieve los enormes retos a los que se enfrenta para alcanzar sus ambiciosos objetivos espaciales.

Durante el despegue de la nave, el fundador de Tesla dio una entrevista exclusiva al ciclo Sunday Morning, del canal CBS, que este miércoles publicó fragmentos de lo que se verá el próximo domingo 1 de junio, donde habló de su “decepción” con Trump. Musk reconoció: “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”.

La legislación incluye una mezcla de recortes de impuestos y una mayor aplicación de la inmigración. En una entrevista con CBS, Musk lo describió como un “proyecto de ley de gasto masivo” que aumenta el déficit federal y “socava el trabajo” de su Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE.

“Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso”, dijo Musk. “Pero no sé si podría ser ambas cosas”.

Desde la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson agradeció públicamente a Musk: “La Cámara está ansiosa y lista para actuar sobre los hallazgos del DOGE”.

Durante su paso por el gobierno, Musk adoptó un perfil político activo. Financió con al menos 250 millones de dólares la campaña de Trump, llevó gorras de campaña en la Casa Blanca y organizó actos partidarios.