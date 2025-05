España: una joven fue atacada por un mono y el video se hizo viral

El hecho ocurrió durante una excursión escolar a Gibraltar, donde los estudiantes visitaban una zona conocida por su población de monos, según relató, antes del recorrido se dieron algunas indicaciones básicas que no fueron acatadas por los jóvenes: “Fuimos a ver los monos y dijeron una serie de normas de las que yo no me enteré. Una era que no podías sacar comida, pero esa era obvia. La otra era que no podías mirarlos a los ojos. De esa no me enteré. Supuestamente todos lo sabían... menos yo”, contó entre risas.

Y agregó: “Había dos monos quietos en un lugar raro y cien personas mirándolos como si fueran una atracción. Nosotras estábamos aburridas y le dimos vidilla al asunto, tanta que se enteró todo el Instituto y se rieron de mí una semana”.

Ante esta situación, Cristina tomó una cuestionable decisión: “Le dije a mi amiga: 'Tía, voy a mirarle a los ojos súper desafiante, a ver qué hace el mono'. Spoiler: al mono no le gustó nada y empezó a caminar hacia mí. Había como 50 personas alrededor y todos salieron corriendo. Yo también, obvio”.

La persecución terminó cuando la joven quedó acorralada: “Se notaba que el mono venía por mí, se le veía en la mirada. Nadie me ayudó. Me escondí detrás de un muro, agarré a una chica y le dije: ‘Te quedas acá porque ese mono viene a por mí’. Al final no me atacó. No sé cómo salí de ahí, tenía un ataque de ansiedad y mi amiga se puso a grabar. De ahí salió el video”, recordó.

“Estoy abierta a eventos, viajes, Cancún, lo que sea. Y a mis amigos de antes: ya no somos amigos, ahora solo me junto con tiktokers. Tengo que estar con gente de mi calibre”, bromeó Cristina.