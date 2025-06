Estados Unidos: la Corte Suprema limita la aplicación de medidas cautelares contra Trump

Esa orden buscaba negar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Estados Unidos si sus padres eran inmigrantes indocumentados o tenían un estatus temporal.

Luego de que varios tribunales federales bloquearan la aplicación de lo ordenado por el presidente republicano, la Corte Suprema determinó que esas medidas cautelares universales exceden los poderes que el Congreso le otorga al Poder Judicial.

A partir del fallo, los jueces solo podrán proteger con sus resoluciones a las personas que inicien el reclamo legal, sin que eso se extienda al resto de la población.

En lo que va del año, jueces federales de Estados Unidos emitieron al menos 25 medidas cautelares contra ordenes tomadas por Trump.

La Corte Suprema no se pronunció sobre respecto a si la orden ejecutiva de Trump es o no constitucional, ya que el debate se centró únicamente en el alcance de las decisiones judiciales. Sí estableció que la medida presidencial no podrá aplicarse por al menos 30 días, permitiendo que se presenten nuevos reclamos o que continúe el proceso por otras vías.

Donald Trump celebró el fallo como una “gran victoria”

Tras conocerse la resolución, Donald Trump celebró el resultado como una “gran victoria” y elogió a su equipo legal. En su red Truth Social escribió: “¡Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado!”.

También mencionó la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento, y dijo que esa norma “tenía que ver con los hijos de esclavos, no con la estafa del proceso migratorio actual”.

Luego, en diálogo con la prensa, destacó: “Gracias a esta decisión, ahora podemos solicitar con prontitud la aprobación de estas numerosas políticas y de aquellas que han sido prohibidas indebidamente a nivel nacional... Tenemos muchísimas”.