Guillermo Francos volvió a defender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: "Sería lógico..."

guillermo francos - cristina kirchner

"Nosotros esperamos a lo que diga la Justicia con respecto a las condiciones de detención para hacerla cumplir como corresponde", agregó, al mismo tiempo que estimó que "lo que está pasando en el barrio de la expresidenta va a ser algo que, por ahí, dure algunos días y luego irá menguando".

Y sumó: "Supongo que las condiciones de la detención tendrán que ser fijadas por la Justicia. Los jueces tienen la responsabilidad, en un caso que tiene las connotaciones entre criminales y políticas, de tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. Entonces, a mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir a los tribunales de Comodoro Py, porque eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de corte, de movilización de fuerzas federales".

francos cfk.mp4

Finalmente, se refirió nuevamente a la prisión domiciliaria: "Yo sé que sobre esto hay distintas opiniones y cuando uno se pone a ver en las redes sociales se dan estas opiniones de quienes dicen 'no, tiene que ser una presa común y no tener ninguna consideración'... No, yo creo que fue una presidenta de la República importante y destacada, más allá de que la critiquen... yo no estoy en su sector político, pero no hay duda que ocupó un lugar relevante en la política en los últimos 20 años".

"Sin perjuicio de la opinión que uno tenga de Cristina Kirchner y sin perjuicio del proceso criminal que también la condenó, me parece que hay que tener una consideración especial sobre una situación que es compleja", cerró.