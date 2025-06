Guillermo Francos: "Correspondería que a Cristina Kirchner le otorguen prisión domiciliaria"

"El Gobierno no tiene una postura y si la tiene no la va a expresar porque es una decisión absolutamente judicial". Seguidamente, habló a título personal: "Yo creo que por muchas razones, correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria. No sólo por el hecho de la edad, sino por el hecho de ser una expresidenta y por razones de seguridad, fundamentalmente".

francos sobre prisión domiciliaria de cfk.mp4

La Justicia evitaría citar a Cristina a Comodoro Py en persona

En las últimas horas, se supo que la situación judicial que enfrenta Cristina Kirchner podría dar un giro y transformar el panorama político de la semana próxima. Es que la expresidenta confirmó que el próximo miércoles irá a Comodoro Py para presentarse y quedar detenida.

A raíz de esto, el Partido Justicialista está terminando de organizar una marcha para acompañarla. Aunque todo esto podría suspenderse, ya que se podrían tomar algunas decisiones que modifique lo pactado.

cristina kirchner reunion pj

Hasta el momento, según informaron fuentes judiciales, el tribunal evalúa que la presencia de Cristina en Comodoro Py no sea necesario, en caso de que el pedido que hizo su defensa para cumplir la pena en su casa se resuelve a su favor y antes del miércoles.

Cabe aclarar, que esto no está confirmado y es solo una posibilidad. Hasta el momento, todo sigue en manos del fiscal Diego Luciani y se puede llegar a conocer la decisión antes del martes.