La respuesta de un experto de la NASA a la posibilidad de que haya vida en Marte: qué dijo

Estas investigaciones nos acercan al planeta rojo. No obstante, el principal, y mayor, problema es la falta de agua: ni hay en estado líquido, ni mucho menos, en abundancia. En ello insiste el cosmólogo y divulgador Paul Sutter en un artículo publicado en Universe Today.

Marte NASA (1).png

Hace miles de millones de años, Marte contaba con océanos, ríos y una atmósfera densa compuesta principalmente de dióxido de carbono, creando condiciones que podrían haber sido favorables para la vida, parecido a cómo era la Tierra en esa época. No obstante, aún no se sabe con certeza si llegó a existir vida o si quedan evidencias de ella.

Aunque está comprobado que Marte en el pasadoreunía algunas de las condiciones necesarias, no se puede asegurar que las cumpliera todas. Y aun si así fuera, no está garantizado que la vida surgiera; ya que también existe la posibilidad de que no lo hiciera.

Los factores esenciales para la posibilidad del desarrollo de la vida

Según los investigadores, para que la vida sea posible, se requieren cuatro factores esenciales: la presencia de agua líquida en cantidad suficiente y con las características adecuadas; un entorno químico propicio con los elementos necesarios y bajos niveles de sustancias tóxicas; una fuente de energía para sustentar los procesos vitales; y condiciones físicas adecuadas, incluyendo temperatura, presión y protección contra la radiación.

La mayoría del agua en Marte está congelada en los polos o bajo la superficie, aunque hay indicios de que podrían existir reservas de agua líquida en ciertas zonas, como debajo del casquete polar sur o en capas profundas de la corteza. Estos lugares podrían servir como refugio para microorganismos, similar a lo que ocurre en ambientes extremos de la Tierra.

Actualmente, los sitios en Marte en los que podría existir vida son muy limitados, y la búsqueda se centra principalmente en rastrear la presencia de agua. El rastreo continúa, y aunque cada vez se sabe más sobre este cuerpo, para descubrir si Marte alguna vez estuvo vivo o si podría albergar vida a día de hoy.