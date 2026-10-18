Lula cruzó a Flávio Bolsonaro en el debate: "¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?"
El presidente de Brasil apeló a la política de ajuste del mandatario argentino para cuestionar las propuestas económicas de la oposición.
El primer debate televisivo previo al balotaje presidencial en Brasil dejó chicanas de fuerte impacto regional. En uno de los tramos más álgidos del cruce entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, el referente del Partido de los Trabajadores recurrió a la figura del presidente argentino Javier Milei para arrinconar a su contrincante y cuestionar el rumbo económico que propone la derecha en el país vecino.
Con ironía, el jefe de Estado brasileño sorprendió al candidato opositor preguntándole si ya le había pedido prestada la herramienta insignia de la administración libertaria. “¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”, lanzó Lula durante la transmisión en vivo, buscando asociar de manera directa a la familia Bolsonaro con el programa de recorte del gasto público y reformas radicales que lleva adelante la Casa Rosada desde Buenos Aires.
El mandatario aprovechó la plataforma para criticar duramente las recetas de ajuste severo y le preguntó a su rival si pensaba aplicar en suelo brasileño un esquema similar de reducción estatal. La chicana buscó instalar en la opinión pública las posibles consecuencias de un eventual gobierno de la oposición, señalando el impacto social que generan los recortes presupuestarios en el país vecino.
La contienda en su punto máximo de efervescencia
El ida y vuelta en el estudio televisivo reflejó el nivel de polarización que domina la recta final hacia la segunda vuelta electoral. A solo una semana de la votación decisiva, ambos espacios buscan desgastar el perfil del oponente apelando a fuertes acusaciones y a referencias cruzadas de la política internacional.
Mientras Flávio Bolsonaro busca enfocar sus ataques en la gestión oficialista y en acusaciones vinculadas a la corrupción y la seguridad, Lula y la conducción del PT apuntan a vincular las propuestas del liberalismo conservador con modelos de ajuste económico extremo para fidelizar al electorado indeciso.
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