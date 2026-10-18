Lula cruzó a Flávio Bolsonaro en el debate: "¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?"

El primer debate televisivo previo al balotaje presidencial en Brasil dejó chicanas de fuerte impacto regional. En uno de los tramos más álgidos del cruce entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, el referente del Partido de los Trabajadores recurrió a la figura del presidente argentino Javier Milei para arrinconar a su contrincante y cuestionar el rumbo económico que propone la derecha en el país vecino.