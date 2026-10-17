Ministro chileno habló de Javier Milei y aseguró que "está cada vez más loco"
El ministro de Vivienda y Urbanismo apuntó al presidente argentino por la obra pública y desató críticas en su propio país. Tuvo que retractarse.
El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, protagonizó este viernes una controversia con derivaciones internacionales al referirse en duros términos a Javier Milei, durante un foro empresarial en Santiago.
“Está cada vez más loco”, dijo el funcionario al cuestionar la negativa del presidente argentino a financiar obras públicas con fondos estatales, al tiempo que defendió los programas chilenos vinculados al financiamiento de infraestructura.
Las declaraciones se produjeron en el marco del ciclo “Conoce a tu ministro”, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), donde Poduje defendió la inversión pública en infraestructura como motor de desarrollo y herramienta para reducir costos productivos.
“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el ministro, imitando incluso el tono del presidente argentino.
Durante su exposición, Poduje repasó las políticas de infraestructura impulsadas en Chile durante los gobiernos de EduardoFrei, RicardoLagos y la primera etapa de MichelleBachelet, destacando que en esos años existía “una visión y empuje” para el desarrollo de obras públicas.
También advirtió que las diferencias ideológicas sobre el rol del Estado no deberían frenar la inversión en infraestructura y mencionó los casos de corrupción como un problema que debe controlarse, pero no justificar la suspensión de proyectos.
Reacciones del gobierno de Chile
Horas después y al notar la repercusión interna que habían tomado sus palabras y ante la posibilidad de un nuevo conflicto diplomático ante Chile y la Argentina, Iván Poduje usó las redes sociales para disculparse: "Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", escribió en X.
En tanto, al ser consultado sobre el tema el vicepresidente Claudio Alvarado -en ejercicio de la presidencia chilena-, dijo que son expresiones que "no corresponden", pero destacó las disculpas que pidió poco después el ministro. "Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado", sentenció.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast, quien se encuentra de visita oficial en Bolivia, dijo al respecto que "lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir".
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