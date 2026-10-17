Ministro chileno habló de Javier Milei y aseguró que "está cada vez más loco"

También advirtió que las diferencias ideológicas sobre el rol del Estado no deberían frenar la inversión en infraestructura y mencionó los casos de corrupción como un problema que debe controlarse, pero no justificar la suspensión de proyectos.

Reacciones del gobierno de Chile

Horas después y al notar la repercusión interna que habían tomado sus palabras y ante la posibilidad de un nuevo conflicto diplomático ante Chile y la Argentina, Iván Poduje usó las redes sociales para disculparse: "Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", escribió en X.

En tanto, al ser consultado sobre el tema el vicepresidente Claudio Alvarado -en ejercicio de la presidencia chilena-, dijo que son expresiones que "no corresponden", pero destacó las disculpas que pidió poco después el ministro. "Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado", sentenció.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast, quien se encuentra de visita oficial en Bolivia, dijo al respecto que "lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir".