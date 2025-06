Rompebúnkeres: cómo son las bombas de 500 millones de dólares que Estados Unidos lanzó sobre Irán

Estados Unidos en guerra con Irán

avion.jpg

Una imagen satelital tomada el pasado 12 de febrero de 2025 muestra con claridad la infraestructura de la planta, que continúa siendo uno de los puntos más sensibles del plan nuclear iraní. El documento visual fue capturado por Maxar Technologies y distribuido por AFP.

Pero no basta con tener la bomba. Por su tamaño y peso, solo puede ser transportada y lanzada por un bombardero furtivo B-2 Spirit, otra pieza de tecnología militar que Israel, pese a sus propias capacidades avanzadas, no posee. "Estados Unidos controla el bombardero y la bomba", explicó John Spencer, presidente de estudios de guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de West Point, en declaraciones recientes a The New York Post.

image.png Una imagen satelital de la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordow en Irán el 12 de febrero de 2025. Crédito: New York Post.

El desarrollo de la GBU-57A/B costó más de 500 millones de dólares y fue realizado con la idea específica de destruir blancos como Fordow. Según un informe del Wall Street Journal de 2013, en ese momento ya se habían producido unas 20 unidades para el Ejército estadounidense.

“El penetrador de municiones masivas GBU-57A/B está diseñado para ingresar una cierta distancia en el terreno antes de detonar”, detalló Spencer. Y agregó: “Por eso se lo conoce como Penetrador. No explota al contacto, sino luego de alcanzar el corazón del objetivo”.

Este detalle técnico es clave. La explosión retardada permite que la onda expansiva actúe directamente sobre los sistemas sensibles del complejo subterráneo, como las centrifugadoras nucleares, aumentando exponencialmente el daño y dificultando cualquier posible reparación.

Mientras tanto, el destino de Fordow —y con él, parte del futuro del equilibrio geopolítico global— parece, por ahora, estar resguardado en los hangares de una base aérea estadounidense.