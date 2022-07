Brasil: Sérgio Moro lanzó su candidatura y anticipó que quiere ser el líder opositor de Lula

El ex ministro bolsonarista y ex juez Sérgio Moro, famoso por haber condenado y enviado a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la Operación Lava Jato, anunció hoy su candidatura al Senado de Brasil. Además, afirmó que se posicionará como jefe de la oposición en caso de que el líder del Partido de los Trabajadores gane en las elecciones del 2 de octubre.