Un avión sanitario con seis personas desapareció en aguas del Atlántico

Según se sabe, compañía Latitude Air Ambulance se dedica a transportar pacientes que necesitan volver a sus países de origen o recibir atención especializada, y en este caso volaba de Bermudas hasta Boston con un paciente y un familiar, además de personal médico, presumiéndose que todos son de nacionalidad estadounidense.

Hasta ahora, la empresa no emitió un comunicado público sobre el hecho ni se conocieron las identidades de los tripulantes ni detalles sobre el plan de vuelo o las condiciones meteorológicas imperantes durante el trayecto.