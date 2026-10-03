Un avión sanitario con seis personas desapareció en aguas del Atlántico
Hasta donde se sabe, volaba de Bermudas a Boston y lleva abordo dos pilotos, dos miembros del equipo médico, el paciente y un familiar.
Un avión sanitario con seis personas abordo desapareció a primeras horas de este sábado en aguas del océano Atlántico cuando se dirigía desde las islas Bermudas hasta la ciudad de Boston, en Estados Unidos.
La aeronave modelo Gulfstream G100 (matrícula canadiense C-GRJP), operado por la empresa Latitude Air Ambulance, contaba con una tripulación de dos pilotos, dos miembros del equipo médico, el paciente y un familiar.
De acuerdo a medios locales, había despegado del Aeropuerto Internacional de Bermudas el viernes a las 23:41 y se perdió contacto el sábado cerca de la 01:20 tras registrar un descenso abrupto sobre del Atlántico Norte, al sur de la isla de Nantucket, frente a las costas de Massachusetts.
Inmediatamente, la Guardia Costera estadounidense inició un amplio operativo para buscar la aeronave, precisando en las últimas horas que el área de rastreo se encuentra frente a Nantucket, donde se perdió contacto y se desplegaron embarcaciones, medios aéreos y equipos terrestres, sin que se brindaran oficialmente mayores detalles.
Medios norteamericanos señalaron que que están involucrados en la búsqueda un avión HC-144 Ocean Sentry y un helicóptero de rescate MH-60 Jayhawk, ambos despachados desde la Estación Aérea de Cape Cod de la Guardia Costera, y el buque de respuesta rápida USCGC William Sparling junto con una embarcación de salvamento de la Estación Brant Point.
Según se sabe, compañía Latitude Air Ambulance se dedica a transportar pacientes que necesitan volver a sus países de origen o recibir atención especializada, y en este caso volaba de Bermudas hasta Boston con un paciente y un familiar, además de personal médico, presumiéndose que todos son de nacionalidad estadounidense.
Hasta ahora, la empresa no emitió un comunicado público sobre el hecho ni se conocieron las identidades de los tripulantes ni detalles sobre el plan de vuelo o las condiciones meteorológicas imperantes durante el trayecto.
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