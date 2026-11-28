Tras el movimiento principal se registró una intensa secuencia de réplicas; la más fuerte alcanzó una magnitud de 4,5 y volvió a sentirse en gran parte de la región metropolitana de Los Ángeles, con decenas de temblores menores durante las horas posteriores.

Las autoridades locales desplegaron inspecciones preventivas en infraestructura crítica. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles puso en marcha el denominado “modo terremoto”, que implica evaluaciones terrestres, aéreas y marítimas para detectar posibles afectaciones.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se reportaron algunos daños menores, como roturas de vidrios y caída de paneles interiores, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad después de que un vuelo tuviera que abortar el aterrizaje cuando se producía el temblor. También fueron cerrados temporalmente los muelles de Manhattan Beach y Hermosa Beach como medida de precaución.

Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó cualquier riesgo de maremoto asociado al evento. Sin embargo, tanto las autoridades estatales como los organismos científicos recomendaron a los habitantes mantenerse atentos ante posibles nuevas réplicas durante las próximas horas y días y revisar sus planes de emergencia familiar.