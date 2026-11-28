Videos del sismo de magnitud 5 que sacudió el sur de California y activó alertas en Los Ángeles y alrededores
El sismo, uno de los más violentos de las últimas décadas, se sintió desde Santa Bárbara hasta San Diego, una de las zonas más densamente pobladas de la costa oeste de los Estados Unidos,
Un terremoto de magnitud 5,0 registrado frente a la costa de Manhattan Beach sacudió este sábado el área metropolitana de Los Ángeles y se sintió en amplias zonas del sur de California, informan en estos momentos todos los medios locales.
El movimiento telúrico provocó momentos de preocupación entre los residentes, activó los protocolos de emergencia y fue seguido por decenas de réplicas, aunque las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni daños estructurales de consideración.
Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 9.30 de la mañana (hora local) con epicentro en la bahía de Santa Mónica, a pocos kilómetros de Manhattan Beach y a una profundidad cercana a los 13 kilómetros.
El temblor fue percibido desde Santa Bárbara hasta San Diego, una de las zonas más densamente pobladas de la costa oeste estadounidense, provocando escenas de temor entre los habitantes y algunos daños en viviendas y edificios públicos.
Inicialmente, los sistemas automáticos calcularon magnitudes diferentes para el evento, que oscilaron entre 4,7 y 5,2, hasta que los organismos sismológicos ajustaron la medición definitiva a 5,0, uno de los niveles más altos registrados en décadas.
Tras el movimiento principal se registró una intensa secuencia de réplicas; la más fuerte alcanzó una magnitud de 4,5 y volvió a sentirse en gran parte de la región metropolitana de Los Ángeles, con decenas de temblores menores durante las horas posteriores.
Las autoridades locales desplegaron inspecciones preventivas en infraestructura crítica. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles puso en marcha el denominado “modo terremoto”, que implica evaluaciones terrestres, aéreas y marítimas para detectar posibles afectaciones.
En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se reportaron algunos daños menores, como roturas de vidrios y caída de paneles interiores, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad después de que un vuelo tuviera que abortar el aterrizaje cuando se producía el temblor. También fueron cerrados temporalmente los muelles de Manhattan Beach y Hermosa Beach como medida de precaución.
Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó cualquier riesgo de maremoto asociado al evento. Sin embargo, tanto las autoridades estatales como los organismos científicos recomendaron a los habitantes mantenerse atentos ante posibles nuevas réplicas durante las próximas horas y días y revisar sus planes de emergencia familiar.
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