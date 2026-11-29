El presente de Bernard Gardner y el recorrido de Ethan Trout

A los 33 años, Bernard Gardner, oriundo de Jersey City, Nueva Jersey, y de guardia zurda, alcanzó un registro profesional de cuatro victorias, una derrota y un empate, con tres éxitos antes del límite, tras debutar como rentado en septiembre de 2025 luego de su etapa amateur entre 2017 y 2023.