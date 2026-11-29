Tremendo nocaut de un solo golpe: recibió una derecha y quedó paralizado antes de desplomarse
Bernard Gardner noqueó en el primer round a Ethan Trout en Newark y el video ya suena como candidato al golpe del año.
El estadounidense Bernard Gardner derrotó por nocaut en el primer asalto a Ethan Trout con un solo golpe durante la velada We Fight for Peace, disputada el sábado 28 de noviembre en el Robert Treat Hotel de Newark, Estados Unidos.
La pelea, pactada en la categoría mediano hasta 72,6 kilos y organizada por RDR Promotions, cobró repercusión en redes sociales por la forma en que Trout quedó sin reacción tras el impacto antes de desplomarse.
El golpe en el primer asalto y la atención médica sobre el ring
En los primeros pasajes del combate, Gardner conectó un golpe de derecha al rostro de Trout durante un intercambio breve, dejándolo fuera de combate antes de que cayera sobre la lona.
El árbitro frenó la pelea de inmediato sin iniciar conteo de protección y el equipo médico ingresó al cuadrilátero para asistir a Trout, quien permaneció tendido unos minutos y luego pudo levantarse con ayuda, aunque con signos de desorientación.
El presente de Bernard Gardner y el recorrido de Ethan Trout
A los 33 años, Bernard Gardner, oriundo de Jersey City, Nueva Jersey, y de guardia zurda, alcanzó un registro profesional de cuatro victorias, una derrota y un empate, con tres éxitos antes del límite, tras debutar como rentado en septiembre de 2025 luego de su etapa amateur entre 2017 y 2023.
Ethan Trout, de 27 años y nacido en Rockville, Maryland, sumó su cuarta presentación en el boxeo tradicional —donde acumulaba derrotas ante Daniel Raymond Ramirez y Yusmel Alejandro Ruiz y un empate con Victor Pradis en septiembre de 2026— tras haber competido en peleas sin guantes durante 2024.
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