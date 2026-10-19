Un nene intentó dar vuelta un cochecito con un bebé recién nacido y la madre ni siquiera reaccionó
El hecho ocurrió en una cafetería de la capital ucraniana y generó fuertes críticas en redes por la total pasividad de la mujer a cargo del menor.
Un episodio tan insólito como indignante desató una fuerte polémica en las redes sociales tras la difusión de un video que muestra el preciso instante en que un niño intentó volcar un cochecito con un recién nacido en su interior. La escena tuvo lugar dentro de una confitería en la ciudad de Kiev, Ucrania, mientras la madre del bebé se encontraba sentada a pocos metros. Sin embargo, el foco principal de las críticas se centró en la actitud de la madre del nene agresor, quien presenció la secuencia sin intervenir, retar ni corregir la conducta de su hijo.
Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento gastronómico, muestran cómo el menor se aproximó al carrito y comenzó a tironear bruscamente hacia un costado con la clara intención de hacerlo perder la estabilidad. La rápida reacción de los presentes y el alerta inmediato permitieron evitar una caída que podría haber tenido consecuencias severas para el recién nacido, interrumpiendo la maniobra antes de que el cochecito terminara tirado en el suelo.
Indignación por la pasividad materna y debate en redes
Más allá del peligro concreto que corrió el recién nacido, lo que terminó de encender la controversia entre los usuarios fue la aparente indiferencia de la madre del niño. En la grabación se observa que la mujer no solo no actuó para frenar el ataque a tiempo, sino que tampoco le llamó la atención ni le aplicó ningún tipo de reprimenda posterior, actuando como si nada hubiera ocurrido en el local.
Esta falta de reacción provocó una oleada de repudio y abrió un tenso debate en plataformas digitales sobre la falta de límites y la responsabilidad adulta en la crianza en espacios públicos.
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