Un nene intentó dar vuelta un cochecito con un bebé recién nacido y la madre ni siquiera reaccionó

Un episodio tan insólito como indignante desató una fuerte polémica en las redes sociales tras la difusión de un video que muestra el preciso instante en que un niño intentó volcar un cochecito con un recién nacido en su interior. La escena tuvo lugar dentro de una confitería en la ciudad de Kiev, Ucrania, mientras la madre del bebé se encontraba sentada a pocos metros. Sin embargo, el foco principal de las críticas se centró en la actitud de la madre del nene agresor, quien presenció la secuencia sin intervenir, retar ni corregir la conducta de su hijo.