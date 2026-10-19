Una pareja de parisinos distendidos en un bar en medio del fuego y los disturbios que sacuden Francia
Un video muestra a una pareja bebiendo y fumando en la vereda de un bar mientras, a pocos metros, avanzan las llamas y las protestas por el costo de vida.
Una escena surrealista captada en las calles de la capital francesa se convirtió en el tema más comentado de las redes sociales en las últimas horas. En medio de la escalada de violencia, incendios y saqueos que sacuden a las principales ciudades del país, un video registró el momento exacto en que un hombre y una mujer disfrutaban distendidos de un trago y un cigarrillo en la vereda de un bar parisino, a escasos metros de los focos de conflicto.
En las imágenes se observa a la pareja sentada frente a una mesa casi vacía, en una postura relajada y conversando sin mostrar mayor alteración. Sin embargo, el fondo de la toma ofrece un violento contraste: mesas abandonadas, llamas consumiendo mobiliario urbano y grupos de manifestantes desplazándose entre el humo en las inmediaciones de los incidentes. La frialdad de los clientes ante semejante marco de caos no tardó en volverse viral a nivel global.
Toque de queda, escalada de protestas y tensión en Europa
El insólito episodio trasluce la gravedad de la crisis social que atraviesa Francia, donde una ola de multitudinarias protestas contra el acelerado incremento en el costo de vida deriva en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ante el deterioro del orden público y los saqueos registrados tanto en París como en Lyon, Niza y Lille, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la implementación de toques de queda nocturnos para intentar contener los disturbios. Al parecer a esta pareja eso no pareció importarles demasiado.
La restricción de circulación se fijó entre las 23.00 y las 6.00 en áreas neurálgicas de la capital, como la Plaza de la República y el sector de Les Halles, y abarca a toda la población. Las movilizaciones francesas se enmarcan dentro de un clima generalizado de malestar económico y tensiones sociales que se replica en diversos países de Europa occidental, donde el alza de tarifas y el deterioro del poder adquisitivo multiplican las huelgas y las manifestaciones en las principales urbes del continente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario