Una pareja de parisinos distendidos en un bar en medio del fuego y los disturbios que sacuden Francia

La restricción de circulación se fijó entre las 23.00 y las 6.00 en áreas neurálgicas de la capital, como la Plaza de la República y el sector de Les Halles, y abarca a toda la población. Las movilizaciones francesas se enmarcan dentro de un clima generalizado de malestar económico y tensiones sociales que se replica en diversos países de Europa occidental, donde el alza de tarifas y el deterioro del poder adquisitivo multiplican las huelgas y las manifestaciones en las principales urbes del continente.