Video estremecedor: un joven mató a puñaladas a tres personas en Taiwán y luego se suicidó

Quién era el agresor

El atacante era un joven taiwanés nacido en 1998. Tenía una orden de arresto vigente por haber evadido el servicio militar obligatorio y antecedentes por robo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál fue su motivación para perpetrar tal horror, aunque se investiga su salud mental y su situación legal previa.

Por su parte, el gobierno de Taiwán, encabezado por el presidente Lai Ching-te, ordenó reforzar de inmediato la seguridad en todas las estaciones de tren y metro de la isla para evitar incidentes similares.