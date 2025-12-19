Video estremecedor: un joven mató a puñaladas a tres personas en Taiwán y luego se suicidó
La secuencia del horror que vivió la ciudad de Taipei quedó registrada en un video que recorrió las redes sociales. Ocurrió en la noche de este viernes.
El terrible ataque ocurrió este viernes por la noche en el centro de Taipei, capital de Taiwán, y dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, incluyendo al propio agresor, y al menos nueve heridos. Fue un episodio extremadamente violento que sembró el pánico en zonas de alta afluencia de la capital taiwanesa.
Alrededor de las 17:24 (hora local), el atacante lanzó bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipei, el nudo de transporte más importante de la ciudad. Tras lograr su cometido de generar caos con el humo, el hombre -identificado como Chang Wen, de 27 años- se dirigió hacia una zona comercial cercana y comenzó a atacar de forma indiscriminada a las personas que por allí pasaban.
Al verse perseguido por la policía, el atacante huyó hacia un centro comercial y se lanzó desde una altura aproximada de seis pisos, lo que le provocó la muerte en el acto.
Además del atacante, murieron tres civiles. Entre ellos, un hombre de unos 50 años que sufrió un paro cardíaco por el impacto de las bombas de humo y otro joven de unos 30 años que recibió una puñalada mortal en el cuello.
En tanto, al menos nueve personas resultaron heridas -algunas de gravedad- y fueron trasladadas a hospitales cercanos, como el de la Universidad Nacional de Taiwán.
Quién era el agresor
El atacante era un joven taiwanés nacido en 1998. Tenía una orden de arresto vigente por haber evadido el servicio militar obligatorio y antecedentes por robo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál fue su motivación para perpetrar tal horror, aunque se investiga su salud mental y su situación legal previa.
Por su parte, el gobierno de Taiwán, encabezado por el presidente Lai Ching-te, ordenó reforzar de inmediato la seguridad en todas las estaciones de tren y metro de la isla para evitar incidentes similares.
