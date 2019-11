Sofía Elliot y Valentina Godfrid: las actrices que explican "Cómo salir del clóset" en YouTube

Sofía Elliot y Valentina Godfrid son actrices y productoras argentinas que crearon en canal a partir de una necesidad social de que se hable de ciertos temas con libertad y humor, contando experiencias personales y dejando de lado los tabúes. En el marco del Pop Up Buenos Aires, un evento organizado por YouTube, ambas dialogaron con minutouno.com sobre el servicio de ayuda que brinda el canal, las historias y comentarios que reciben y los cambios que necesita la sociedad argentina para ser más libre y feliz.

¿Cómo surgió la idea de crear un canal de YouTube?

Valentina:- Fue a partir de pensar que hubiésemos sido mucho más libres si habría existido un canal así antes.

Sofía:- Y de tener herramientas para saber cómo todavía tener que explicar que te gusta un hombre o una mujer, una persona.

Valentina: - No podemos creer que casi en 2019 uno tenga que explicar determinadas cosas cuando en realidad tu elección sexoafectiva no hace a quién sos y a nadie debería importarle.

¿Por qué eligieron YouTube y no otra red social?

Valen:- La idea fue de Sofía, siempre fue muy fan de YouTube y nosotras queríamos autogestionarnos. Es una plataforma armada, friendly, que te da independencia, no es necesario saber mucho de tecnología y tiene una llegada que nos viene increíble.

Sofi:- No nos conformábamos con Argentina y queríamos salir al mundo. YouTube es una herramientas de comunicación muy poderosa. Las actualizaciones y tendencias permiten cambiar. Incluso se generó una nueva profesión que es Youtuber, o sea creadores de contenidos a nivel social. El trabajo que implica es enorme, inversión de tiempo, equipos, cabeza, pensar, dedicación y constancia.

¿Qué tipo de comentarios reciben?

Sofi: - El 1% calculado, real, son negativos. Generamos una comunidad LGBT por decirlo así y hoy hablamos de libertad, del ser, de poder ser quien uno quiere sin tapujos, sin oscuridad o miedos. Sea sexual o no. Ni hablar del empoderamiento de la mujer, cómo crece a pasos agigantados y toma lugares de poder.

Valen: - Las mujeres puedan ser autogestivas. Es también una comunidad de ayuda, publicamos emprendimientos, se armaron muchas parejas dentro de la comunidad, hasta se casaron.

¿Cómo reacciona la gente por fuera de YouTube?

Valen: - Hay personas que nos cruzan por la calle y nos dicen ‘gracias, ustedes me cambiaron la vida’.

Sofi: - Un día estábamos en un restaurante y vino una chica con la prima. Nos pidió una foto y nos contó que se había escapado de sus papás para vernos porque todavía no había salido del clóset

Valen: - Hay una señora de 89 años que nos dijo ‘si yo hubiese tenido este canal hubiese salido del clóset’. Es fuerte lo que se genera.

El canal tiene 7 millones de visitas únicas con un buen tiempo de reproducción y a ninguna de las dos les llama la atención la cantidad de suscriptores, porque entienden que no se animan. Hasta la fecha tienen 57 mil.

¿Cómo ven a la sociedad argentina al momento de hablar de sexualidad y lesbianismo?

Valen: - En Argentina hay una doble moral muy grande. Por un lado el argentino habla del matrimonio igualitario pero por el otro le gusta criticar. Somos muy destructivos.

Sofi:- Explicamos y ayudamos a que las mismas mujeres busquen algo bueno en otras mujeres. Nos enseñaron a buscar la aprobación de un hombre y a ser competencia entre nosotras. En muchos trabajos hay mujeres que todavía no están empoderadas ni son feministas y son las más complicadas de todas. Cada persona es única en lo que tiene para dar. Celebro las mujeres que tienen talento y buscan su camino, da placer.

Valen: - Queremos que cada uno se valore por quién es y no por lo que hacen, a quien eligen. Todos los días me encuentro con gente en el canal que vive la vida que cree que el otro quiere que viva. Un día te levantás y decís ‘qué hice con mi vida si no hice lo que quería’. Eso queremos evitar. Nos encontramos con personas de 40, 50 y 60 años que nos dicen ‘yo me arruiné la vida porque no la viví como quería”.

Tres generaciones…

Sofi: - Se siguió el establishment social, armaron familias, con hijos, difuncionales y súper poco amorosas. Hay mucha doble vida. Por más que la persona esté en su descubrir sexual, su pareja no se merece que le hagan eso.

Valen:- Tener que esconder que estás enamorada de alguien por qué, quién lo impuso. Por un libro que escribió un chango hace dos mil años que arruinó vidas. Los peores mensajes que nos llegan son los religiosos y machistas.

¿Qué les dicen?

Sofi:- 'Arderán en el infierno', te mandan versículos…

Valen: - Por algún motivo YouTube les mostró el video. Es porque algo buscaron, pero les respondemos con onda y amor.

Apelan mucho al humor para contar sus historias…

Sofi: - Intentamos tratar un tema del que siempre se habló desde un lugar muy oscuro, y le sumamos luz, comedia y simpatía, alivianándolo un poco. Creo que ya hubo una lucha de mucho peso, mucho dolor y ahora es tiempo demostrar la cara del triunfo de esa lucha, gracias a eso estamos donde estamos.

Valen: - Tenemos que ayudar a esa gente a la que todavía la lucha no llegó. A los abuelos y los padres que no saben de diversidad. Hay que mover todos los lugares para que se naturalice. Tiene mucho humor y aliviana algo que para otra gente es muy pesado.

Sofi: - Yo a los 20 lo pasé muy mal, fue denso, heavy, no tengo que estar contando mis miserias para ponerme como ejemplo de algo, al contrario, yo ya transité eso y entiendo, y encaro mi opinión desde otro lugar, otra energía para que llegue mejor.

Valen: - No desmerecemos ninguna lucha, incluso incitamos a que se abran canales para contar a su manera las cosas. Esta es la que nos hubiese servido a nosotras. Para mi ver todo tan trágico y oscuro me hacía pensar que nunca iba a poder ser feliz.

Mencionaron antes la doble moral de los argentinos…

Valen: - Las cosas están cada vez más difíciles por la doble moral. Hay padres que les hacen creer a sus hijos que son “open mind”, los chicos les confiesan su homosexualidad y después los echan de las casas o les pegan.

Sofi:- Hay gente muy joven que se abren a un desconocido ante la necesidad de hablar, que primero tienen que descubrir su sexualidad, ver qué les gusta y siempre es más fácil hacerlo estando en pareja que solo. El día que nos vaya mal es un éxito social.

¿Cuál fue la historia que más las marcó?

Valen: - La historia que más me marcó fue la nena que se cortó el pelo como varoncito y la madre nos escribía para saber qué hacer. Efectivamente a la nena le gustaba una chica pero lo loco fue que la madre se interiorizara y nos mandara mensaje para recibir consejos sobre cómo acercarse a su hija.

Sofi: - En México una mujer veía a su hija muy masculina y le decíamos que no la fuerce, que no la condicione con que es lesbiana, si lo es en su tiempo iba a decírselo. La sexualidad de las personas es algo privado.

Valen: - Y vital. Es como comer, respirar. Hay 7 mil millones de personas en el mundo y esa es la cantidad de sexualidades y combinaciones que hay.

¿Cómo habrían sido sus vidas si este canal hubiera existido cuando ustedes tenían que “salir del clóset”?

Valen: - Yo hubiese salido 15 años antes, no me hubiese sentido culpable de lo que hacía. Estaba mal en todos lados, era una pesada.

Sofi: - Hubiese tenido herramientas para ser más libre, para una sexualidad menos culpable. Hubiese podido mantener trabajos que fueron muy buenos para mí y que los dejé porque estaba muy mal, la sexualidad influía en todo. Se me pegaban personas dañinas, si yo no me aceptaba qué podía pretender del resto.

¿Cuál creen que fue el mejor video que les tocó hacer?

Sofi: - Para mí hubo un quiebre cuando conté una historia de Lizy Tagliani cuando un nene se acercó y le preguntó si era nene o nena. Lizy le preguntó ‘¿y vos qué crees?’ Y el nene le dijo ‘lo que a vos te haga feliz’. Los niños no ven lo que ve el adulto, el niño se rompe y se corrompe por el ojo adulto, son esponjas.

Valen: - Para mí fue hablarle a los padres sobre el bullying de sus hijos. Ningún niño nace homofóbico. Si le dicen a otro ‘vos sos pu…’ o van y le pegan por ser diferentes es porque un padre se lo dije. Otro que me gustó mucho fue el del sexo seguro. A esta altura es ilegal que haya mujeres contagiadas de enfermedades graves por no saber que hay que cuidarse. Alguien tenía que hacer algo. Tiene 66 mil vistas de nicho: hay 66 mil mujeres que no saben cómo cuidarse.

No hay protección para mujeres entre mujeres. La que hay cuesta 2 mil pesos las seis unidades, están en los sex shops y es para que el hombre tenga sexo oral con la mujer por si ella tiene algo. Es desesperante.

Sofi: - De la sexualidad femenina no se habla, está súper invisibilizada. Es el famoso ‘la puta, la rápida’ por tener sexo con varias personas y mientras que el hombre es ‘el winner, el capo’. Por suerte eso se está rompiendo hace rato.

¿Quieren ser madres?

Valen: - Queremos ser madres porque queremos. Yo nunca quise.

Sofi: - Acá la tortanita - por torta y Susanita - soy yo (risas). Pasarle nuestra sabiduría a esa niña, niño, niñe. También podemos adoptar.

Valen:- A mí me despertó una necesidad de procrear con ella, quiero que sus genes estén, no puedo hacerlo físicamente pero si hay procedimientos.La maternidad es por elección, lo mismo que no tenerlo. Es un mandato ridículo tener que ser madre por ser mujer.

¿Qué mensaje le dejarían a sus seguidores?

Sofi: - Para las mujeres, que no paren, que sigan creciendo, que se admiren, que se cuiden, creo que tenemos mucho para aprender de nuestras pares y celebrar eso, divertirse. Que haya un intercambio honesto y respetuoso. También va para los hombres, que nos respeten un poco más, que salgan de ese lugar que tienen desde que nacen y que creen que tienen todo ganado.

Valen: - Hacer el ejercicio de encontrar las cinco mejores cosas de la persona que tenés al lado está bueno. A los seguidores del canal que sean libres, que si están pasando un mal momento va a pasar, que el vaso medio lleno ayuda más, que hay que enfocarse en lo lindo y bueno que uno tiene, que todo lo malo pasa, nada es para siempre y que se respeten amen y no pongan su cuerpo en juego, nosotras las valoramos y ellos se valoren porque vale la pena, todo lo lindo está por venir.