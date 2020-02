Boulogne: un ladrón le disparó a un hombre delante de su hija de 10 años en un shopping

Embed Embed

Johana, la esposa del joven, contó a C5N que el delincuente abrazó por atrás a Sebastián y luego de arrancarle la cadena, "como vio que no tenía nada más para robarle le tiró un tiro delante de mi hija de 10 años".

Según relató, el delincuente salió corriendo y se escapó en un Chevrolet Prisma color negro. En tanto, el joven quedó tendido en el piso y la nena corrió hasta el auto de su tía Jimena, que estaba cerca y donde también estaba su hermano de 4 años, y llamó a la madre desesperada para contarle lo que había pasado.

"Minutos después me llamó mi nene de 4 años y me dijo: 'Mi papá se murió, mamá. Está tirado en el piso. Yo estaba desesperada pensé que lo había perdido", contó Johana y añadió que la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar y una mujer que estaba en el lugar tuvo que asistir a su esposo.

Para cuando llegó al Hospital de San Isidro, el hombre había perdido mucha sangre y estaba cuadriplégico. La bala le entró por el hombro derecho, pasó por el cuello y quedó alojada en el hombro izquierdo. Eso hizo que le haga ondas expansivas y le toque la médula.

"Estaba muy dolorido. Me dijo que no aguantaba más el dolor, que se estaba quemando por dentro", recordó Johana. Lo operaron durante 4 horas y ahora puede mover sólo las manos. Está paralizado de la cintura para abajo.

La familia de Sebastián pidió a la justicia que encuentre al hombre que le disparó. Juan, el tío de la víctima, dijo que hay cámaras en el shopping y que solicitaron además las de la autopista. "El fiscal nos dijo que no se le veía la cara al delincuente pero hay cámaras por todos lados en esa zona, y muchos testigos, no puede ser que no lo puedan identificar", aseguró.