Atentado a Cristina Kirchner: nuevos audios de Sabag Montiel en C5N

A su vez, Sabag Montiel negó estar vinculado con el grupo Revolución Federal. "Un sicario, supuestamente, si es pagado por alguien no va a ser pagado por dos nenes que van y le rayan el auto a Macri, a Massa o ponen unas bolsas mortuorias", argumentó.

Del mismo modo, el magnicida insistió en que Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, sindicado como el líder de Los Copitos, no estuvieron vinculados al atentado. "Ya saben la verdad y es que nos quieren hacer desaparecer a ella y a mí. Me tienen secuestrado hace siete meses. No me viene a ver nadie, no estoy con nadie. Están mintiendo y le plantaron un arma a este Carrizo para hacerlo desaparecer".

NUEVO AUDIO de SABAG MONTIEL: "NADIE ME DIO NADA"