Axel Kicillof salió a responderle a Javier Milei por quienes no llegan a fin de mes: "Se burló de la gente"

“Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado. Esta es la realidad que se está viviendo", afirmó Kicillof.

El mandatario provincial remarcó que se está viviendo "mucho peor" y que la mayoría de los argentinos que llegan a fin de mes lo hacen con "diferentes estrategias", como "alargando un sueldo que ya no alcanza" o "postergando y limitando consumos".

“Es verdad que la gente no llega a fin de mes y el Presidente o decide ignorarlo o, aún peor, no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento", sentenció Kicillof en Ezeiza, donde encabezó una serie de inauguraciones.