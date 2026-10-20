Axel Kicillof salió a responderle a Javier Milei por quienes no llegan a fin de mes: "Se burló de la gente"
El gobernador bonaerense dijo que “el Presidente o decide ignorarlo o, aún peor, no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento”.
Javier Milei volvió a polemizar con los medios y periodistas que advierten sobre la caída del poder adquisitivo de las familias al afirmar que “repiten como lo loros una frase sin sentido”, en alusión a que muchos hogares no llegan a fin de meses con sus ingresos, lo que ameritó una dura respuesta del gobernador Axel Kicillof.
En las últimas horas y en redes sociales, el Presidente de la Nación sostuvo: "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”.
Milei hizo la publicación porque, previamente, se había burlado en su exposición de la Argentina Oil & Gas Expo 2026, que se desarrolló en la provincia del Neuquén, de quienes sostienen que hay gente que puede pasar "diez días sin comer ni beber”, calificándolo como “una pelotudez".
La respuesta de Kicillof a Milei: “Se burló de la gente”
Fue Axel Kicillof uno de los primeros en salir a responderle al jefe de Estado, al asegurar que "se burló con un cinismo desconocido" de los argentinos que atraviesan importantes problemas económicos debido a las políticas anarcocapitalistas.
Para el gobernador bonaerense, Milei "desconoce e ignora" la situación del país y que sus comentarios no son "ni graciosos ni inteligentes"; al contrario, “es muy triste y yo le quiero contestar seriamente”, dijo.
“Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado. Esta es la realidad que se está viviendo", afirmó Kicillof.
El mandatario provincial remarcó que se está viviendo "mucho peor" y que la mayoría de los argentinos que llegan a fin de mes lo hacen con "diferentes estrategias", como "alargando un sueldo que ya no alcanza" o "postergando y limitando consumos".
“Es verdad que la gente no llega a fin de mes y el Presidente o decide ignorarlo o, aún peor, no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento", sentenció Kicillof en Ezeiza, donde encabezó una serie de inauguraciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario