Javier Milei insiste con que es mentira que la gente no llega a fin de mes: "¿Cómo vive 10 días sin comer?"
El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la crisis económica. Sin embargo, un duro informe revela el verdadero nivel de endeudamiento de las familias.
El presidente Javier Milei redobló sus fuertes críticas contra el periodismo y los analistas que advierten sobre la profunda pérdida del poder adquisitivo. A través de sus redes sociales, el mandatario libertario calificó como una completa mentira la premisa de que los trabajadores no llegan a cubrir sus gastos mensuales.
El descargo de Javier Milei contra quienes no llegan a fin de mes
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial, el jefe de Estado buscó desarticular lo que él mismo denominó como "operetas". En su intento por negar la gravedad del escenario social, apuntó duramente contra los comunicadores y consultores:
- La chicana presidencial: "A los periodistas que están tan ardidos (...) entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido", disparó el mandatario.
- Falta de empatía: con un tono marcadamente literal, Milei desafió a sus críticos a responder "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?" en caso de quedarse sin dinero el día 20 del mes.
- El uso de la tarjeta: al ser cuestionado sobre el endeudamiento familiar, el Presidente trató de "ignorantes" a quienes advierten sobre la crisis y les sugirió "entender la lógica intertemporal del crédito".
Dato mata relato: los números de la crisis bajo la gestión de Javier Milei
Pese a la insistencia del Gobierno por minimizar la situación, la realidad de los hogares argentinos refleja dificultades cada vez mayores. Los datos del reciente Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, exponen un deterioro alarmante:
- Sueldos insuficientes: dos de cada tres personas encuestadas admitieron que se quedan sin dinero antes del día 20 del mes, y apenas el 9,8% afirma tener algún margen para el ahorro.
- El drama de los jóvenes: el panorama es aún más delicado entre los menores de 40 años, grupo en el cual el 72% agota sus recursos antes de la tercera semana del mes.
- Endeudamiento para comer: durante los últimos seis meses, el 56,2% recurrió a créditos o deudas. Lo más grave es que el 55,1% de ese dinero fue utilizado exclusivamente para pagar alimentos básicos y gastos de salud.
- Desigualdad: en la clase baja, el 83,3% se queda sin fondos antes del día 20, consolidando un ciclo de endeudamiento estructural que pone en jaque la economía de miles de familias de cara a los próximos meses.
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