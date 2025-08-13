Bertie Benegas Lynch confesó que diputados aliados cambiarían su voto por lugares en las listas de LLA

Al respecto amplió: “Son todos estos tipos que uno pretende que tengamos diálogo, tipos que te chantajean. Tenes una parte del Congreso que quiere romper todo, romper a la Argentina y que al país le vaya mal, y otro tercio que lo usa para chantajearte y para meterse en la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".

"O sea, usted dice que era parte de una negociación para poder estar en la lista, 'te doy el voto o te lo saco'", le repreguntó la periodista. "Directamente", confesó "Bertie".

"Esta gente está en el Congreso, se han posicionado para vivir de la política. Cada acción y voto que realicen no es por convicción, sino por cómo transitan más rápidamente su próxima posición política. El mapa legislativo es bochornoso en Diputados y en Senadores. Tiene razón (Javier) Milei cuando dice que son un nido de ratas, porque lo son. Están de espaldas a la gente”, sostuvo.