Bertie Benegas Lynch confesó que diputados aliados cambiarían su voto por lugares en las listas de LLA
El diputado de La Libertad Avanza dijo que un tercio del Congreso usa la negociación de votos o del quorum “para chantajearte y meterse a la lista”.
El diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, se refirió al accionar de los bloques dialoguistas en la Cámara baja, quienes no solo votaron a favor de la la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Pediatría, sino que también rechazaron varios DNU que formaban parte del proceso de desregulación que quiere llevar adelante el Gobierno. “Los que dieron quorum son parte del problema”, sostuvo.
Al respecto, Benegas Lynch dio a entender que diputados de los bloques dialoguistas estaban dispuestos a cambiar su voto por un lugar en las listas de La Libertad Avanza.
Para el diputado, un tercio del Congreso usa la negociación de vetos o del quorum "para chantajearte y meterse a la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".
"No te puedo dar nombres porque se me arma un despelote fenomenal", confesó al respecto en diálogo con Radio Rivadavia en una entrevista realizada el sábado.
En este sentido, reconoció que tuvo intención de intervenir en la Cámara baja: “En el bloque no me dejan hablar mucho de esto, pero yo tenía ganas de prender fuego a todos los diputados que, en algún momento, por lo menos para defender los DNU de Sturzenegger, iban a hacer una maniobra para no dar quorum, se comprometieron a levantarse y no lo hicieron", reveló.
Al respecto amplió: “Son todos estos tipos que uno pretende que tengamos diálogo, tipos que te chantajean. Tenes una parte del Congreso que quiere romper todo, romper a la Argentina y que al país le vaya mal, y otro tercio que lo usa para chantajearte y para meterse en la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".
"O sea, usted dice que era parte de una negociación para poder estar en la lista, 'te doy el voto o te lo saco'", le repreguntó la periodista. "Directamente", confesó "Bertie".
"Esta gente está en el Congreso, se han posicionado para vivir de la política. Cada acción y voto que realicen no es por convicción, sino por cómo transitan más rápidamente su próxima posición política. El mapa legislativo es bochornoso en Diputados y en Senadores. Tiene razón (Javier) Milei cuando dice que son un nido de ratas, porque lo son. Están de espaldas a la gente”, sostuvo.
