Brasil calificó declaración de Javier Milei como "antidemocrática y desequilibrada"
La Cancillería del país vecino le respondió duramente al presidente argentino, quien había deslizado que habría fraude en el balotaje del domingo próximo.
En las últimas horas, Javier Milei se hizo eco en redes sociales de un video recortado de Lula da Silva, en el que se toma una frase fuera de contexto del presidente de Brasil para perjudicarlo de cara al balotaje del próximo domingo en ese país.
La publicación que el Presidente republicó y comentó estaba titulada “Lula acaba de hacer ganar a Bolsonaro”, reproduciendo una frase descontextualizada de Lula, donde dice: “La mujer no puede trabajar 6 días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”.
“Los progres machirulos… Después andan acusan (sic) de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, escribió Milei al repostear el mensaje original.
Inmerso en su febril mecánica de dar me gusta o republicar todo aquello que convenga a sus intereses, el mandatario argentino no se tomó el trabajo de verificar los dichos o siquiera de contextualizarlos; es decir, de ver y escuchar el mensaje completo del brasileño, referido a la reducción de la semana laboral en su país, recientemente aprobada.
Qué dijo Lula y la respuesta a Milei de la Cancillería brasileña
En efecto, en la entrevista citada Lula da Silva refiere que las mujeres suelen dedicar el único día libre que hasta ahora tenían a las tareas domésticas, por lo que terminan trabajando también durante la jornada destinada al descanso, argumentando así haber pasado de una semana de seis días laborables a cinco y dos de descanso, como aprobó el congreso brasileño.
“¿Qué hicimos con el 6×1? Seamos francos. Nosotros no podemos continuar en una escala de trabajo en la que las personas trabajan 6 días y descansan solo uno. Y usted sabe que, en el caso de las mujeres, el día que se quedan en casa es cuando más trabajan porque tienen que limpiar la casa de toda la semana”, aseguraba el mandatario del gigante sudamericano.
De manera que, poco después de la nueva metedura de pata presidencial, la Cancillería de Brasil le respondió a Milei, al calificar su declaración en redes sociales como "antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo".
A través de un comunicado, señaló además como "inaceptable" hablar de un posible fraude en el balotaje que se celebrará el próximo domingo, al tiempo que afirmó que el futuro político de un país deben decidirlo sus ciudadanos "sin ningún tipo de injerencia externa", señalando los dichos de Milei como "un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño".
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