Brasil calificó declaración de Javier Milei como "antidemocrática y desequilibrada"

“¿Qué hicimos con el 6×1? Seamos francos. Nosotros no podemos continuar en una escala de trabajo en la que las personas trabajan 6 días y descansan solo uno. Y usted sabe que, en el caso de las mujeres, el día que se quedan en casa es cuando más trabajan porque tienen que limpiar la casa de toda la semana”, aseguraba el mandatario del gigante sudamericano.

De manera que, poco después de la nueva metedura de pata presidencial, la Cancillería de Brasil le respondió a Milei, al calificar su declaración en redes sociales como "antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo".

A través de un comunicado, señaló además como "inaceptable" hablar de un posible fraude en el balotaje que se celebrará el próximo domingo, al tiempo que afirmó que el futuro político de un país deben decidirlo sus ciudadanos "sin ningún tipo de injerencia externa", señalando los dichos de Milei como "un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño".