Convocan a un "banderazo" para saludar a Cristina Kirchner en el Día de la Bandera

El posteo en redes sociales fue realizado por la cuenta ‘Argentina con Cristina’, y fue compartido por varios dirigentes vinculados a la exmandataria, como la intendenta de Quilmes y referente de la Cámpora, Mayra Mendoza.

Cristina, en tanto, volvió a utilizar este jueves el balcón de su departamento para saludar a las personas que cotidianamente se dan cita frente a su vivienda en Constitución, luego de la autorización en ese sentido que le formulara la Justicia.

Después de que esta tarde le fuera colocada también la tobillera electrónica, la exmandataria reiteró su saludo a las personas presentes en las inmediaciones del edificio, donde este viernes se llevará a cabo el banderazo.

tuit banderazo cristina.jpg

Cristina Kirchner volvió a salir al balcón tras la resolución de la Justicia

Los seguidores de Cristina Kirchner no descansan y eso tiene su recompensa: luego de algunas jornadas en que la expresidenta no podía salir a saludar a la militancia por el fallo sobre la prisión domiciliaria que no era del todo claro al respecto, la máxima líder del peronismo volvió a hacer uso del balcón luego de que el Tribunal Oral Federal 2 la autorizara para ello.

De esta manera, la exmandataria volvió a encender a sus adherentes que la esperaban ansiosamente en las inmediaciones de su departamento en el barrio porteño de Constitución. Esta vez, Cristina salió por el balcón de San José y Humberto Primo.

cfk salió de nuevo al balcón.mp4