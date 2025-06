Javier Milei habló por primera vez sobre un posible indulto a Cristina Kirchner: "Aberrante"

"A ver, si yo vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que le que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que no manejo", argumentó el mandatario.

Rápidamente, el libertario dijo no tener "ni la más mínima intención de algo así", y recordó: "Porque además uno de nuestros lemas de campaña es el que las hace las paga. Entonces que es eso... me parece aberrante, porque significaría que como no estoy de acuerdo con lo que dice la Justicia...".

"Además, tampoco me compete tener esa opinión en el lugar en el que estoy", señaló el Presidente para insistir en que no interferirá en el Poder Judicial, como sí lo hace con el Legislativo casi de forma constante, derogando las leyes que aprueba el Congreso pero que no van de la mano con las iniciativas del Gobierno.

