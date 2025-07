Convocan a un festival en Parque Lezama por la libertad de Cristina Kirchner

festival parque lezama cristina

“Vení con tu bandera argentina”, es parte del slogan de la convocatoria realizada a través de las redes sociales en la cuenta “Argentina con Cristina”, un posteo que fue compartido además por referentes de La Cámpora y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.

La actividad está prevista para las 14 Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es concentrarse en festival cultural con artistas populares, por la independencia y la soberanía.

El 9 de julio volvemos a llenar Parque Lezama de banderas argentinas.



Festival cultural con artistas populares, por la independencia y la soberanía.

La Fiscalía retiró el pedido para que Cristina Kirchner cumpla en una cárcel la condena de Vialidad

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Mario Villar retiró hoy el pedido para que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el tribunal minutos antes del inicio de una audiencia oral en el que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de detención.

Villar no compartió el criterio de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, que habían apelado la prisión domiciliaria que recibió la ex mandataria para que sea revocada y que quede presa en una cárcel.

Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina Kirchner se asegura su continuidad en prisión domiciliaria. Además, quien podía llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación era la Fiscalía. Para la ex presidenta la detención en una cárcel podría ser una posibilidad si incumple las condiciones de la domiciliaria.

Pero el fiscal Villar si planteó que Cristina Kirchner debe cambiar el domicilio de detención y tiene que continuar con el actual régimen de visitas y con el uso de la tobillera. Eso lo objetó la defensa de la ex presidenta. “A Cristina Kirchner se le imponen condiciones que no se le imponen a nadie. Las cuestiones políticas no se discuten acá”, dijo el abogado defensor Alberto Beraldi.

El abogado explicó que la detención domiciliaria de la ex presidenta no es un privilegio ni una suspensión de la pena y que es por estrictos motivos de seguridad por su rol de ex presidenta y el intento de homicidio que sufrió.

La defensa rechazó el cambio de domicilio. Dijo que vive ahí hace tres años, que es un lugar cercano para sus hijos y la nieta que vive en Buenos Aires que la visitan todos los días, lo que perdería con la modificación. También que el organismo de control que lo constató no hizo ninguna objeción sobre el lugar.

Sobre la alteración del barrio, Beraldi señaló que eso fue al principio de la detención y que ya no ocurre más. Y que las manifestaciones nunca fueron alentadas por Cristina Kirchner. Por último señaló que el informe de la Procuración da cuenta de alternaciones que ya no se producen y que ahora en la zona hay más policías y que los vecinos dijeron en medios de comunicación que los robos bajaron.

Para terminar la audiencia, Casación informó que resolverá los planteos dentro de los cinco días hábiles que les da la ley. Será el segundo tribunal que intervenga en la prisión de Cristina Kirchner que se fue con una certeza: no tiene riesgos de ir a una cárcel.