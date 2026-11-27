El principal problema del oficialismo

Uno de los expedientes más complejos para el oficialismo sigue siendo la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ya que el proyecto debía debatirse días atrás en la Cámara de Diputados, pero el tratamiento quedó postergado por falta de quórum.

La situación reavivó tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA) y volvió a poner en evidencia diferencias entre los distintos sectores y bloques que, en general, se muestran aliados y respaldan sus iniciativas parlamentarias.

De manera que el último mes del año se perfila con una intensa actividad en el Congreso, donde el oficialismo pondrá a prueba nuevamente su capacidad de negociación para reunir los apoyos necesarios y convertir en ley los proyectos que considera centrales para la etapa final de su gestión.