Confirmado: el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias y ya definió la agenda
En Casa Rosada quieren avanzar con proyectos claves, en especial aquellos que ya cuentan con media sanción, como el Presupuesto y la suspensión de las PASO.
Buscando aprovechar el impulso obtenido tras las recientes votaciones favorables, el Gobierno Nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos que considera estratégicos para el cierre del año.
Entre los principales temas que figuran en la agenda propuesta por Casa Rosada para tratarse durante diciembre se destacan la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027 y la aprobación definitiva del Presupuesto 2027, dos proyectos que ya obtuvieron media sanción.
A ellos se suma la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una propuesta impulsada por el oficialismo que continúa generando debates incluso entre sectores aliados de la gestión anarcocapitalista.
La lista de prioridades incluye además el denominado Súper RIGI, orientado a ampliar incentivos para grandes inversiones; la reforma del régimen de cabotaje y marina mercante, y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos, que forman parte de la estrategia económica y comercial del Gobierno para el venidero año electoral.
Durante la prórroga de la actividad legislativa también podrían tratarse diversos pliegos de jueces y diplomáticos, además de modificaciones a las leyes de Sociedades y de Mercados de Capitales, según la planificación oficial.
El principal problema del oficialismo
Uno de los expedientes más complejos para el oficialismo sigue siendo la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ya que el proyecto debía debatirse días atrás en la Cámara de Diputados, pero el tratamiento quedó postergado por falta de quórum.
La situación reavivó tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA) y volvió a poner en evidencia diferencias entre los distintos sectores y bloques que, en general, se muestran aliados y respaldan sus iniciativas parlamentarias.
De manera que el último mes del año se perfila con una intensa actividad en el Congreso, donde el oficialismo pondrá a prueba nuevamente su capacidad de negociación para reunir los apoyos necesarios y convertir en ley los proyectos que considera centrales para la etapa final de su gestión.
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