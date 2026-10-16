Diputados: con Marcela Pagano al frente, el Observatorio PyME expuso el crítico panorama del sector
Con duro diagnóstico sobre el impacto de la gestión de Javier Milei, Marcela Pagano encabezó el segundo encuentro del Observatorio PyME.
Con la presencia de legisladores de diversos bloques y referentes del sector productivo nacional, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación el segundo encuentro del Observatorio PyME, una iniciativa impulsada por la diputada Marcela Pagano (bloque Coherencia).
La jornada dejó un alarmante diagnóstico sobre el estado del entramado productivo: según datos de la Fundación Fundar presentados en el evento, Argentina perdió 32.290 empleadores desde la asunción del presidente Javier Milei en noviembre de 2023.
El encuentro, que dio continuidad al trabajo iniciado el pasado 14 de septiembre con la presentación del Monitor Mensual de Empresas, buscó consolidar un canal permanente de diálogo entre el Poder Legislativo y las cámaras empresariales para abordar la contracción del mercado interno, la caída del consumo y el aumento de los costos operativos.
Radiografía de la crisis: 32.290 empleadores menos en la era Milei
Las cifras expuestas durante la jornada, elaboradas por la Fundación Fundar sobre la base de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reflejaron la gravedad de la recesión en el sector productivo:
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Pérdida acumulada: Se registró una baja neta de 32.290 empleadores entre noviembre de 2023 y la actualidad.
Caída interanual: La comparación interanual arrojó una disminución de 15.475 unidades productivas.
Variación mensual: Tan solo en la última medición mensual se contabilizó el cierre de 948 empleadores.
Convocatoria multisectorial y representación federal
La reunión contó con la participación activa de diez referentes de la industria, el comercio y el empresariado pyme de distintas provincias. Entre los expositores estuvieron Daniel Rosato (Industriales Pymes Argentinos - IPA), Luciano Galfione (Fundación Pro Tejer), Marcelo Fernández (CGERA) y José Tamborenea (CADIEEL/ADIMRA).
También sumaron la visión territorial y sectorial José Luis Bunter (FEERN - Río Negro), Rolando Kraemer (Asociación de Kiosqueros del Chaco), Sandra Nicolás (CAMEF), Aldo Esposito (UISCUMARR), Juan Ciolli (Cámara Económica Sanmartinense) y Xavier Escalante (ENAC).
Diálogo transversal en el Congreso
La mesa de trabajo reunió a un amplio abanico de diputados de la oposición y bloques independientes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Sergio Palazzo, Maximiliano Ferraro, Santiago Cafiero, José Glinski, Miño y Salzmann, sumado a la intervención virtual del exgobernador Oscar Herrera Ahuad.
El objetivo central planteado por los organizadores fue traducir las demandas del sector privado —relacionadas con el acceso al financiamiento, la carga tributaria y la protección del empleo formal— en proyectos legislativos concretos que permitan amortiguar el impacto del ajuste económico sobre las pymes.
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