Diputados: con Marcela Pagano al frente, el Observatorio PyME expuso el crítico panorama del sector

También sumaron la visión territorial y sectorial José Luis Bunter (FEERN - Río Negro), Rolando Kraemer (Asociación de Kiosqueros del Chaco), Sandra Nicolás (CAMEF), Aldo Esposito (UISCUMARR), Juan Ciolli (Cámara Económica Sanmartinense) y Xavier Escalante (ENAC).

Diálogo transversal en el Congreso

La mesa de trabajo reunió a un amplio abanico de diputados de la oposición y bloques independientes, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Sergio Palazzo, Maximiliano Ferraro, Santiago Cafiero, José Glinski, Miño y Salzmann, sumado a la intervención virtual del exgobernador Oscar Herrera Ahuad.

El objetivo central planteado por los organizadores fue traducir las demandas del sector privado —relacionadas con el acceso al financiamiento, la carga tributaria y la protección del empleo formal— en proyectos legislativos concretos que permitan amortiguar el impacto del ajuste económico sobre las pymes.