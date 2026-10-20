Diputados retomó el debate del Presupuesto 2027 con cruces por el Financiamiento Universitario

“La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba”, afirmó, señalando que el Ministerio de Capital Humano busca ahora instalar un “nuevo paradigma” basado en una inversión “transparente y enfocada en el aprendizaje”.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió con uñas y dientes el desfinanciamiento universitario.

También mencionó el retroceso argentino en las pruebas PISA, señalando que el país cayó de 418 puntos a 389 en Lectura entre principios de los 2000 y 2025, y de 381 a 367 en Matemática, ubicándose en el piso regional.

Respecto a la estructura docente, afirmó que “el problema no es la falta de cargos”, y comparó la relación alumnos/cargo con estándares internacionales: 10 alumnos por cargo en inicial y 12 en primaria, frente a los 15 de la OCDE y los 33 a 35 de América Latina.

Tensión por la Ley de Financiamiento Universitario

El debate universitario fue uno de los puntos más calientes de la jornada. El proyecto del Ejecutivo prevé $7,7 billones para las universidades en 2027, mientras que el CIN reclama $11 billones para garantizar salarios y funcionamiento.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el pedido de los rectores y sostuvo que los salarios docentes y no docentes “están muy por encima del promedio del Estado nNcional”, calificando la situación como “un privilegio”.

También defendió la postura del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación sigue en conflicto judicial. “El Ejecutivo está a derecho, como siempre”, afirmó el funcionario que, al mismo tiempo, criticó la frecuencia de los paros universitarios.

Todo lo cual agudizó el clima de tensión, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Vale recordar que, en reuniones previas, incluso hubo episodios que estuvieron cerca de llegar a las manos entre legisladores oficialistas y opositores.