Diputados retomó el debate del Presupuesto 2027 con cruces por el Financiamiento Universitario
Funcionarios defendieron las políticas del Gobierno y argumentaron por qué no se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, rechazando aumentar el “gasto” en educación.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Bertie Benegas Lynch (LLA), volvió a discutir este martes el proyecto de Presupuesto 2027 en enviado por el Poder Ejecutivo, con el foco puesto en los recursos para la educación en general y las universidades nacionales en particular.
La reunión contó con la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes defendieron la propuesta del Gobierno frente a los cuestionamientos de la oposición y las demandas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Los diputados de Unión por la Patria (UxP) y Provincias Unidas reclamaron ampliar la ronda de invitados para incluir a representantes de los sectores universitarios que, por su parte, defiendan el presupuesto destinado a las universidades.
Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) ya organiza las últimas dos reuniones de comisión para el 27 y 28 de octubre, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de noviembre, tras la visita del papa León XIV.
El particular diagnóstico oficial: crisis educativa y cambio de paradigma
Durante su exposición, Carlos Torrendell cuestionó la premisa histórica de que más “gasto” garantiza mejores resultados educativos, y afirmó que la evidencia muestra un deterioro del aprendizaje pese al supuesto incremento de partidas.
“La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba”, afirmó, señalando que el Ministerio de Capital Humano busca ahora instalar un “nuevo paradigma” basado en una inversión “transparente y enfocada en el aprendizaje”.
También mencionó el retroceso argentino en las pruebas PISA, señalando que el país cayó de 418 puntos a 389 en Lectura entre principios de los 2000 y 2025, y de 381 a 367 en Matemática, ubicándose en el piso regional.
Respecto a la estructura docente, afirmó que “el problema no es la falta de cargos”, y comparó la relación alumnos/cargo con estándares internacionales: 10 alumnos por cargo en inicial y 12 en primaria, frente a los 15 de la OCDE y los 33 a 35 de América Latina.
Tensión por la Ley de Financiamiento Universitario
El debate universitario fue uno de los puntos más calientes de la jornada. El proyecto del Ejecutivo prevé $7,7 billones para las universidades en 2027, mientras que el CIN reclama $11 billones para garantizar salarios y funcionamiento.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el pedido de los rectores y sostuvo que los salarios docentes y no docentes “están muy por encima del promedio del Estado nNcional”, calificando la situación como “un privilegio”.
También defendió la postura del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación sigue en conflicto judicial. “El Ejecutivo está a derecho, como siempre”, afirmó el funcionario que, al mismo tiempo, criticó la frecuencia de los paros universitarios.
Todo lo cual agudizó el clima de tensión, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Vale recordar que, en reuniones previas, incluso hubo episodios que estuvieron cerca de llegar a las manos entre legisladores oficialistas y opositores.
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