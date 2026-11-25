La carta está dirigida a toda la sociedad, pero en especial a los diputados nacionales a quienes les compete votar el proyecto de Presupuesto 2027 este jueves a las 12 en el Congreso de la Nación.

"Con la misma responsabilidad con la que recorrimos todos los canales institucionales para encontrar respuestas, les pedimos que definan un presupuesto que contenga los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario; ley aprobada por este mismo Congreso y ratificada en dos oportunidades: con mayoría agravada frente al veto presidencial y -ya con nueva composición del Cuerpo- cuando se intentó derogar en el marco del debate del presupuesto para el 2026", agregaron desde el CIN.

"De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año. De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación", sentenciaron.

La misiva cierra con un mensaje que apela a la humanidad, decencia y sentido del deber de los miembros de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza tiene 94 de los 257 asientos: "Agradecemos a quienes hasta aquí nos han acompañado, confiamos en su compromiso y les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron."