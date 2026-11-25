Las universidades públicas advirtieron que si se aprueba el Presupuesto 2027 no podrán funcionar el año que viene
"De ustedes depende el futuro de la educación superior pública", señalaron desde a horas de la votación del primer presupuesto del mandato Javier Milei.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó este miércoles una carta abierta en la que denunció que, de aprobarse la ley de Presupuesto 2027, las universidades nacionales no podrán encarar el ciclo lectivo del año que viene.
A horas de la votación de lo que podría ser la primera Ley de Presupuesto del mandato de Javier Milei, el CIN remarcó que las universidades públicas atraviesan "una crisis sin precedentes", con "salarios completamente desactualizados, becas congeladas hace dos años, presupuesto de funcionamiento insuficiente y parálisis total de inversión en obras y equipamiento tecnológico".
Existe una Ley de Financiamiento Universitario, la Ley 27795, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla primero y luego, una vez ratificada por el Congreso, procedió a judicializar varios de sus artículos para suspenderla.
Ahora, como a lo largo de estos años, los rectores de las casas de estudio remarcaron que está en crisis el mismísimo funcionamiento de las mismas.
"Años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario hasta llegar a esta situación, inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país. En estas condiciones, aprobar un presupuesto para el 2027 que no contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina", sostuvieron.
La carta está dirigida a toda la sociedad, pero en especial a los diputados nacionales a quienes les compete votar el proyecto de Presupuesto 2027 este jueves a las 12 en el Congreso de la Nación.
"Con la misma responsabilidad con la que recorrimos todos los canales institucionales para encontrar respuestas, les pedimos que definan un presupuesto que contenga los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario; ley aprobada por este mismo Congreso y ratificada en dos oportunidades: con mayoría agravada frente al veto presidencial y -ya con nueva composición del Cuerpo- cuando se intentó derogar en el marco del debate del presupuesto para el 2026", agregaron desde el CIN.
"De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año. De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación", sentenciaron.
La misiva cierra con un mensaje que apela a la humanidad, decencia y sentido del deber de los miembros de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza tiene 94 de los 257 asientos: "Agradecemos a quienes hasta aquí nos han acompañado, confiamos en su compromiso y les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron."
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