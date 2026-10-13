"Eichmann también quería a sus hijos", el fuerte repudio de Javier Timerman a la polémica que abrió Massaccesi
Mario Massaccesi destacó la necesidad de conocer "el lado más íntimo", "la cara que no se ve" del genocida Jorge Rafael Videla y generó una catarata de repudios
Javier Timerman, especialista en mercados financieros, hijo del periodista Jacobo Timerman y hermano del ex canciller Héctor Timerman, se sumó a las huestes que en las últimas horas le salieron al cruce con dureza en las redes sociales al periodista de TN Mario Massaccesi luego de su intento por lavarle la cara al genocida dictador Jorge Rafael Videla.
"No entiendo que pretenden hacer. Hannah Arendt ya escribió sobre la banalidad del mal. Eichmann también quería a sus hijos", disparó con dureza Timerman en su cuenta en la red social X en medio del escándalo que generó Massaccesi tras destacar la necesidad de contra también "el lado más íntimo" y "la cara que no se ve" de un genocida como Videla.
Y completó: "Mi padre contó que luego de largas sesiones de picana, mientras el cuerpo quemado intentaba recuperarse del infierno, los mismos torturadores le pedían consejos sobre cómo educar a sus hijos, si podía ayudarlos a que estudien más o conseguirles un mejor empleo. Videla fue un genocida que quería a los bebés? Y con eso que?".
El escándalo comenzó luego de que Massaccesi participara del programa Otro día perdidoque conduce Mario Pergolini y al que había sido invitado. En ese marco el periodista se puso a reflexionar sobre la espiritualidad y aseguró que incluso los peores asesinos conservan una cuota de humanidad.
En ese punto Pergolini le cuestionó su postura y puso como ejemplo al genocida que encabezó la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos y secuestró bebés y Massaccesi contó que precisamente en estos momentos trabaja en un documental sobre el costado íntimo de Videla.
"La espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso", aseguró Massaccesi y amplió: "Sí, un Videla, claro. Sin embargo, hay... ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo a partir de información y testimonios que tenemos y que después las vamos a publicar. Se está armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en bueno como presidente. Aclaro esto, pero yo creo que todos en algún momento se te puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, pero también está ese otro espacio al que podemos ir".
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