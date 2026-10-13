Fuerte repudio de HIJOS Capital a la "lavada de cara" de Mario Massaccesi al genocida Jorge Rafael Videla

"La espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso", aseguró Massaccesi y amplió: "Sí, un Videla, claro. Sin embargo, hay... ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo a partir de información y testimonios que tenemos y que después las vamos a publicar. Se está armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en bueno como presidente. Aclaro esto, pero yo creo que todos en algún momento se te puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, pero también está ese otro espacio al que podemos ir".