Fuerte repudio de HIJOS Capital a la "lavada de cara" de Mario Massaccesi al genocida Jorge Rafael Videla
El periodista de TN aseguró que trabaja en un documental para contar "la cara que se ve" de Videla y su "lado más íntimo". Fuerte rechazo de HIJOS.
HIJOS Capital repudió este martes al periodista de TN Mario Massaccesi por, lo que entienden fue, un intento por lavarle la cara al ya fallecido genocida dictador Jorge Rafael Videla.
A través de sus cuentas en las redes sociales, la agrupación que reúne a hijos de víctimas del terrorismo de Estado que encabezó Videla, salió al cruce de Massaccesi y se preguntó: "¿Contar 'lo que no se ve' es que van a decir todo lo que callaron hasta ahora?: dónde están nuestros hermanos apropiados y los cuerpos de nuestros familiares".
Y completó, tajante, "Videla no fue presidente: es un genocida. Nuestro 'costado íntimo' es que los desaparecidos nos faltan desde hace 50 años".
La respuesta llegó luego de que Massaccesi lanzara una polémica consideración en la charla que mantuvo con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido al que había sido invitado. En ese marco el periopdista se puso a reflexionar sobre la espiritualidad y aseguró que incluso los peores asesinos conservan una cuota de humanidad.
En ese punto Pergolini le cuestionó su postura y puso como ejemplo al genocida que encabezó la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos y secuestró bebés y Massaccesi contó que precisamente en estos momentos trabaja en un documental sobre el costado íntimo de Videla.
"La espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso", aseguró Massaccesi y amplió: "Sí, un Videla, claro. Sin embargo, hay... ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo a partir de información y testimonios que tenemos y que después las vamos a publicar. Se está armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en bueno como presidente. Aclaro esto, pero yo creo que todos en algún momento se te puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, pero también está ese otro espacio al que podemos ir".
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