El embajador Peter Lamelas ratificó el apoyo de EEUU a Javier Milei: "Estamos poniendo la plata"

Se trata del megaproyecto de inversión privada más grande de la historia argentina, con un monto estimado de US$51.000 millones y cuya Decisión Final de Inversión (FID) está prevista para firmarse el 26 de noviembre próximo.

El diplomático también destacó el Corredor Andes-Atlántico, proyecto bilateral que busca modernizar la infraestructura que une los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

Vaca Muerta es el objetivo de los Estados Unidos.

El cronograma incluye inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital. Además de cooperación en ferrocarriles, vías navegables y puertos junto con el desarrollo de Vaca Muerta y de la minería de minerales críticos.

Finalmente, Lamelas volvió a advertir sobre los “peligros” de la tecnología china al asegurar que "el gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al Partido Comunista chino sin control judicial ni el secreto".