El embajador Peter Lamelas ratificó el apoyo de EEUU a Javier Milei: "Estamos poniendo la plata"
Con la vista puesta en las elecciones presidenciales del año próximo, el diplomático llegarían hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamientos antes de que termine 2027.
El embajador estadounidense Peter Lamelas confirmó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseveró que “estamos poniendo la plata” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, a fin de garantizar la reelección del anarcocapitalista.
"Estamos poniendo la plata”, afirmó el diplomático durante un encuentro con empresarios del sector energético que se desarrolla en la provincia Neuquén, denominado Argentina Oil & Gas Expo 2026, donde destacó las oportunidades de negocios que ofrece Vaca Muerta.
Con respecto al año próximo, el representante de los Estados Unidos en Argentina aseguró que el gobierno encabezado por Donald Trump busca mover hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamientos para la Argentina antes de que termine 2027; es decir, en la previa a las elecciones.
"Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes", dijo con respecto a los empresarios del sector presentes en el Espacio DUAM de la capital neuquina, y anticipó que "van a haber US$20.000 millones antes del final de 2027".
En esa línea, precisó que existen acuerdos por US$7.000 millones de dólares con el Exim Bank, de los cuales US$6.000 millones se colocarían en el proyecto de gas natural licuado que encabeza YPF.
Se trata del megaproyecto de inversión privada más grande de la historia argentina, con un monto estimado de US$51.000 millones y cuya Decisión Final de Inversión (FID) está prevista para firmarse el 26 de noviembre próximo.
El diplomático también destacó el Corredor Andes-Atlántico, proyecto bilateral que busca modernizar la infraestructura que une los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.
El cronograma incluye inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital. Además de cooperación en ferrocarriles, vías navegables y puertos junto con el desarrollo de Vaca Muerta y de la minería de minerales críticos.
Finalmente, Lamelas volvió a advertir sobre los “peligros” de la tecnología china al asegurar que "el gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al Partido Comunista chino sin control judicial ni el secreto".
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