El Foro Permanente de Discapacidad celebró la media sanción en Diputados de la nueva Ley de Discapacidad

Javier Milei con la motosierra.

Y conclouyó: "Este avance es fundamental. La lucha continúa hasta que los derechos se garanticen efectivamente. Senadores, esperamos contar con su apoyo".

Nueva Ley de Discapacidad

Para ampliar los respaldos a la iniciativa, La Libertad Avanza aceptó una serie de modificaciones propuestas por sectores de la oposición que buscaban mejorar el texto y dar respuesta a los reclamos del colectivo de discapacidad. El acuerdo incorporó cambios sobre los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores.

La discusión se destrabó después de casi dos meses de debate en el Congreso, con la oposición a la cabeza de los reclamos para sostener la Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025. Ante las dificultades de los bloques opositores para conseguir una prórroga, La Libertad Avanza impulsó su propia iniciativa para establecer un régimen permanente. En un escenario similar al de la Ley de Tierras, el oficialismo cedió ante la presión opositora y los reclamos de las organizaciones, aunque buscó encauzar la discusión con un proyecto propio que retomó buena parte del texto del año pasado, pero dejó afuera la emergencia.

El dictamen original del oficialismo ya contemplaba la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación. También mantenía la continuidad de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Sin embargo, la oposición reclamó cambios para que el nuevo régimen permanente no quedara sujeto únicamente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el acceso a las pensiones. El texto original dejaba en manos de la reglamentación del Gobierno la definición de los requisitos, mientras que la nueva versión los incorpora a la propia ley. También se precisaron las partidas destinadas a financiar el sistema y el mecanismo para cubrir eventuales faltantes presupuestarios.

En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. Además, fija plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.