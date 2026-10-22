El Foro Permanente de Discapacidad celebró la media sanción en Diputados de la nueva Ley de Discapacidad
Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con su intento de seguir profundizando el ajuste en Discapacidad y tuvo que brindar las respuestas que el sector exigía.
La Cámara de Diputados le dio, en la madrugada de este jueves y con una amplia mayoría (237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones) media sanción al proyecto que busca establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad. De esta manera el gobierno de Javier Milei, que inicialmente apostaba a profundizar el ajuste sobre el sector de la Discapacidad tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos para evitar lo que se anticipaba como una nueva y resonante derrota en el Congreso de la Nación.
El Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró este jueves en un comunicado la media sanción de la nueva Ley de Discapacidad en Diputados. "Consideramos que es un paso importantísimo, fruto de la lucha, la presión y la organización del colectivo de la discapacidad", señaló el Foro y celamo el acompañamiento de los senadores para que la iniciativa se convierta finalmente en ley.
"En la previa de la sesión de ayer, el dictamen de mayoría del oficialismo carecía de lo necesario para equiparar los derechos que había otorgado la Ley de Emergencia, pero al momento de la votación, el trabajo de las organizaciones logró que se escucharan los reclamos y el diálogo entre distintos bloques legislativos permitió alcanzar un acuerdo que incorpora demandas fundamentales", aseguró el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y agradecieron "a todos los diputados y diputadas que apoyaron el dictamen con las modificaciones propuestas, en especial a Oscar Herrera Ahuad, a Karina Banfi, a Oscar Zago, a Esteban Paulón, a Karina Maureyra, a Juan Marino, a Sabrina Selva, a Victoria Tolosa Paz y a Eduardo Valdés".
El Foto advirtió son embargo que "aún falta la aprobación del Senado y queda mucho por resolver. La emergencia no está superada: necesitamos garantías de cumplimiento efectivo de los derechos, financiamiento adecuado, pago de las deudas con los prestadores, acceso a medicamentos y políticas y programas de atención para quienes siguen sin cobertura en distintas provincias".
Y conclouyó: "Este avance es fundamental. La lucha continúa hasta que los derechos se garanticen efectivamente. Senadores, esperamos contar con su apoyo".
Nueva Ley de Discapacidad
Para ampliar los respaldos a la iniciativa, La Libertad Avanza aceptó una serie de modificaciones propuestas por sectores de la oposición que buscaban mejorar el texto y dar respuesta a los reclamos del colectivo de discapacidad. El acuerdo incorporó cambios sobre los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores.
La discusión se destrabó después de casi dos meses de debate en el Congreso, con la oposición a la cabeza de los reclamos para sostener la Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025. Ante las dificultades de los bloques opositores para conseguir una prórroga, La Libertad Avanza impulsó su propia iniciativa para establecer un régimen permanente. En un escenario similar al de la Ley de Tierras, el oficialismo cedió ante la presión opositora y los reclamos de las organizaciones, aunque buscó encauzar la discusión con un proyecto propio que retomó buena parte del texto del año pasado, pero dejó afuera la emergencia.
El dictamen original del oficialismo ya contemplaba la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación. También mantenía la continuidad de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Sin embargo, la oposición reclamó cambios para que el nuevo régimen permanente no quedara sujeto únicamente a las decisiones del Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue el acceso a las pensiones. El texto original dejaba en manos de la reglamentación del Gobierno la definición de los requisitos, mientras que la nueva versión los incorpora a la propia ley. También se precisaron las partidas destinadas a financiar el sistema y el mecanismo para cubrir eventuales faltantes presupuestarios.
En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. Además, fija plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.
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