En la previa a su visita al país, las universidades llevaron al papa León XIV el reclamo por financiamiento

Milei desfinancia las universidades públicas

Franco Bartolacci, titular del CIN, le entrega el documento al papa León XIV.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la evolución del financiamiento. Según los datos del CIN, los recursos destinados a las universidades nacionales representaron, en promedio, el 0,74% del PBI entre 2016 y 2023, pero descendieron al 0,47% en 2026, el nivel más bajo de inversión en la historia del sistema universitario argentino.

La reducción de fondos afecta áreas clave: proyectos de investigación, tareas de extensión territorial, vinculación tecnológica con el sector socioproductivo y la compra y actualización de equipamiento. También compromete la posibilidad de que miles de estudiantes puedan terminar sus carreras y obtener su título universitario.

Bartolacci sostuvo que era importante que el Papa llegara al país con información precisa sobre la situación educativa y científica, al tiempo que destacó haber encontrado a León XIV “fuerte, recuperado, amable y comprensivo”, y atento a la realidad argentina.

Expresó además la expectativa de que su presencia contribuya a promover el diálogo, fortalecer la convivencia democrática y resguardar aquello que considera esencial para “el cuidado de nuestra casa común”.

Fragmentos del texto entregado a León XIV

Para la universidad es de vital importancia lo que señala la encíclica acerca de la comunicación y el diálogo como condiciones para la convivencia humana. En un mundo en que la circulación acelerada de información favorece la producción de conocimiento tanto como la polarización y la desinformación, la universidad tiene la tarea de formar ciudadanos capaces de discernir, de contrastar fuentes y de participar en debates públicos con responsabilidad. La defensa de la verdad, entendida como búsqueda humilde, individual y, a la vez, colectiva, es un servicio a la paz. Resonante en la encíclica Magnifica Humanitas, se trata de una paz entendida como tejido de justicia, reconocimiento y cuidado mutuo. Las universidades argentinas, conscientes de su historia y de su compromiso social, asumen la tarea de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad. Conscientes de su compromiso con el conocimiento y el rol estratégico de la educación superior y la ciencia, nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza: se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y la actualización del equipamiento y, fundamentalmente, las posibilidades reales de garantizar que miles de jóvenes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario.

La profunda crisis no es solo presupuestaria. Se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario, sin comprender, o sin importar comprendiéndolo, que por la misión de la universidad ese daño impacta negativamente en sus capacidades y potencial en la Nación toda. Y al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria. Por tanto, debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación. El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce a los otros poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho. Un antecedente institucional peligroso.

Con el respeto y el afecto institucional que Su Santidad nos merece, desde el Consejo Interuniversitario Nacional confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno, de modo que sean estas las que permitan resguardar a nuestras universidades para que sigan contribuyendo con todo su potencial al bienestar y la paz de nuestro pueblo y al cuidado de nuestra casa común.