En medio de la renovada disputa por Malvinas, avanza la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia
El Gobierno lanzó la licitación para iniciar las obras En Ushaia mientras avanza en su plan para frenar la exploración petrolera en las Islas Malvinas.
El gobierno de Javier Milei autorizó este martes el llamado a licitación pública para avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuai, en la provincia de Tierra del Fuego, en medio de la renovada avanzada por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
Así quedó plasmado en la Resolución 733/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Defensa Carlos Presti. Allí se autorizó una licitación pública por 7.638 millones de pesos para construir galpones modulares y realizar obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia en un plazo de ejecución de 548 días corridos.
La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión pública más amplio, identificado con el número BAPIN 100.426, destinado a la construcción de un muelle, infraestructura conexa y adquisición de maquinaria y equipamiento en el sector oriental de la península de Ushuaia.
El Ministerio de Defensa también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán la contratación.
La resolución establece que los gastos se imputarán al presupuesto del Ministerio de Defensa, específicamente a la partida correspondiente al Estado Mayor General de la Armada.
Según consta en el expediente, la Armada dispone de crédito presupuestario para el ejercicio 2026 y el proyecto contempla compromisos de inversión plurianuales para 2027, 2028 y 2029.
Además, el procedimiento se realizará a través del sistema electrónico CONTRAT.AR, donde se deberá establecer la fecha de apertura de ofertas.
La Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza será responsable de la inspección técnica.
Por otra parte, el Ministerio delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la firma del contrato, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de eventuales sanciones contractuales.
La autorización no implica que la obra haya comenzado ni que exista una empresa adjudicataria. El procedimiento todavía deberá avanzar con la convocatoria, la recepción de ofertas, su evaluación y la adjudicación correspondiente.
Resolución 733/2026:
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