En medio de la renovada disputa por Malvinas, avanza la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia

Según consta en el expediente, la Armada dispone de crédito presupuestario para el ejercicio 2026 y el proyecto contempla compromisos de inversión plurianuales para 2027, 2028 y 2029.

Además, el procedimiento se realizará a través del sistema electrónico CONTRAT.AR, donde se deberá establecer la fecha de apertura de ofertas.

Puerto Ushuaia

La Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza será responsable de la inspección técnica.

Por otra parte, el Ministerio delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la firma del contrato, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de eventuales sanciones contractuales.

La autorización no implica que la obra haya comenzado ni que exista una empresa adjudicataria. El procedimiento todavía deberá avanzar con la convocatoria, la recepción de ofertas, su evaluación y la adjudicación correspondiente.

Resolución 733/2026: