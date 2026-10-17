Estados Unidos quiere cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía para evitar sanciones a sus empresas

En cualquier caso, ambas opciones implican costos políticos para el gobierno y, sobre todo, para Javier Milei, que lleva semanas asentando su alicaída “popularidad” con un discurso impensadamente malvinero.

Por esa razón, la inesperada presión estadounidense abrió un nuevo debate interno en el gobierno anarcocapitalista: algunos sectores cuestionan que no se haya evaluado el impacto del proyecto sobre un socio estratégico, mientras otros consideran necesario revisar la iniciativa para evitar fricciones con Washington.

Mientras tanto, pese a las declaraciones amenazantes de Trump, la posición oficial de Estados Unidos respecto de la soberanía de las Malvinas se mantiene sin cambios: neutralidad y ausencia de mediación para discutir bilateralmente el asunto.