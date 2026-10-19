Alineación o Malvinas: el Gobierno analiza el plan de EE. UU. que amenaza el reclamo histórico

La postura de esperar una resolución formal del Ministerio de Relaciones Exteriores refleja el delicado equilibrio que busca mantener la administración central entre la alineación diplomática con la Casa Blanca y la continuidad de la histórica demanda por el Atlántico Sur. En el Palacio San Martín, un equipo de analistas y diplomáticos evalúa si la reestructuración multilateral contempla alternativas de discusión en otras comisiones de la Asamblea General. La determinación final de la Cancillería no solo guiará el voto de la delegación argentina ante las Naciones Unidas, sino que marcará el rumbo inmediato de la política de Estado en materia de soberanía.