Alineación o Malvinas: el Gobierno analiza el plan de EE. UU. que amenaza el reclamo histórico
El vocero presidencial sostuvo que la iniciativa para disolver el Comité de Descolonización de la ONU, donde se hacen los reclamos de soberanía de Malvinas, está "bajo análisis" de la Cancillería.
La política exterior argentina atraviesa horas de definiciones estratégicas ante una propuesta presentada por el gobierno de los Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas. La iniciativa de Washington busca encarar una reestructuración interna que incluye la disolución de diversos órganos multilaterales, entre los que se encuentra el Comité Especial de Descolonización. La eventual eliminación de este espacio genera fuerte inquietud en el arco político nacional, debido a que constituye el principal foro internacional donde el país sostiene de forma ininterrumpida la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El escenario generó advertencias inmediatas por parte de diplomáticos de carrera, especialistas en relaciones internacionales y referentes de la oposición. Las críticas coinciden en que convalidar el desmantelamiento de este órgano multilateral debilitaría el respaldo diplomático acumulado durante décadas de gestiones en la causa atlántica. Según remarcan, el Comité Especial de Descolonización —conocido como C-24— representa una herramienta institucional clave donde el Estado argentino expone sus fundamentos jurídicos e históricos y logra el dictamen de resoluciones que instan al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales.
Cautela en la Casa Rosada y el rol definitorio de la Cancillería
Frente a la controversia generada, la respuesta del Poder Ejecutivo se caracterizó por la prudencia formal. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier fue consultado sobre la posición que adoptará la representación nacional ante el pedido estadounidense. Al respecto, el funcionario evitó fijar un criterio definitivo de inmediato y remarcó: "Está bajo análisis. Como para tomar una decisión final, no puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el Canciller, pero está bajo análisis". De esta manera, el Gobierno optó por ganar tiempo mientras evalúa las implicancias geopolíticas de la medida.
La postura de esperar una resolución formal del Ministerio de Relaciones Exteriores refleja el delicado equilibrio que busca mantener la administración central entre la alineación diplomática con la Casa Blanca y la continuidad de la histórica demanda por el Atlántico Sur. En el Palacio San Martín, un equipo de analistas y diplomáticos evalúa si la reestructuración multilateral contempla alternativas de discusión en otras comisiones de la Asamblea General. La determinación final de la Cancillería no solo guiará el voto de la delegación argentina ante las Naciones Unidas, sino que marcará el rumbo inmediato de la política de Estado en materia de soberanía.
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