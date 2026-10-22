Encendido discurso de Rolando Graña contra Javier Milei en los Martín Fierro: "La gente no llega a fin de mes"
El conductor y periodista apuntó con todo contra el Presidente por los constantes agravios a la prensa y por minimizar la crisis económica.
La ceremonia de los Premios Martín Fierro a la Radio 2026 dejó uno de los momentos políticos más intensos de la noche. Al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa Periodístico Matutino en AM, Rolando Graña pronunció un encendido discurso con duras críticas hacia la retórica del presidente Javier Milei.
Con la estatuilla en la mano y rodeado por su equipo de trabajo, el periodista y conductor comenzó refiriéndose al clima hostil que atraviesa la profesión periodística frente a los constantes ataques desde el Poder Ejecutivo, y apuntó contra el libertario por sus constantes ataques contra la prensa y el impacto de las medidas económicas en la sociedad.
"Para los que hacemos periodismo, han sido años duros... ya se sabe, somos 'ensobrados', 'basuras humanas', y esas cosas que nos dedican a menudo. Nosotros a todo esto les contestamos laburando, todos los que hacemos un programa de radio, que le ponemos la cara laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo", lanzó enérgicamente el conductor.
"La gente la pasa mal aunque al Presidente no le guste"
Lejos de limitar su intervención al plano corporativo o profesional, el periodista extendió su análisis hacia la realidad social y económica que atraviesa el país, enviando un mensaje directo al Jefe de Estado/
"Y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina aunque al Presidente no le guste", sentenció Graña antes de despedirse entre los aplausos del auditorio.
El contundente descargo se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó repercusiones en el ámbito mediático y político, sumándose a una lista de intervenciones críticas por parte de figuras de la cultura y la comunicación en las últimas entregas de premios.
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