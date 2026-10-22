Encendido discurso de Rolando Graña contra Javier Milei en los Martín Fierro: "La gente no llega a fin de mes"

"Para los que hacemos periodismo, han sido años duros... ya se sabe, somos 'ensobrados', 'basuras humanas', y esas cosas que nos dedican a menudo. Nosotros a todo esto les contestamos laburando, todos los que hacemos un programa de radio, que le ponemos la cara laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo", lanzó enérgicamente el conductor.