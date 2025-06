Escala la violencia contra Radio Rivadavia, ahora con insultos a Guadalupe Vázquez

guadalupe vazquez - radio rivadavia

La misma frase contra la periodista de TN y Canal 13 se replicaba en panfletos blancos que fueros esparcidos por las calles del barrio de Colegiales.

El episodio de este martes se suma a una seguidilla de hechos ocurridos en los últimos días luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, y a horas de que se defina si se le da el beneficio de la prisión domiciliaria o debe cumplir la pena en una cárcel común.

Mientras miles de militantes se preparan para una masiva convocatoria en apoyo a la exmandataria, prevista para mañana miércoles, se profundizaron los hechos intimidatorios contra medios de comunicación y periodistas.

El sábado 14 de junio, apenas unas horas después de que un grupo de manifestantes escribiera grafitis sobre los vidrios del streaming Olga, el histórico edificio de Radio Rivadavia, desde donde salen al aire los programas, fue víctima de algunas personas que nuevamente apoyaron a la expresidente con pintadas.

Además de la pintada "No jodan con CFK", también había una frase que decía: "Gordito Lechoso", en referencia al periodista Jonatan Viale. En Radio Rivadavia también trabajan Nelson Castro, Ignacio Ortelli, Cristina Pérez, Baby Etchecopar, Mario Portugal, Jorge Pizarro, Debora Plager, Guada Vázquez, Willy Kohan, Gómez Castañón y Franco Mercuriali, entre otros.

Contundente respuesta de Guadalupe Vázquez: “No nos van a callar”

A través de sus redes sociales, la propia periodista compartió fotos de la bandera y de los panfletos y aprovechó para expresarse en contra del ataque. “Las únicas mascotas son ellos y todavía no se dieron cuenta… No nos van a callar”, expuso en el primer posteo dirigido a La Cámpora.

En otro post fue más contundente y apuntó no solo contra la agrupación política sino también contra el grupo “Periodistas argentinas”, sobre quienes sostuvo que "para ellas hay 'persecuciones buenas' y 'persecuciones malas', 'violencias machistas buenas' y 'violencias machistas malas'" dependiendo la ideología de la víctima.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guadavazquez/status/1935010585311064342&partner=&hide_thread=false Me imagino que “la colectiva” de @PeriodistasdArg se va a solidarizar conmigo por esta agresión y persecución al periodismo y la libertad de prensa. Ah, no, pará, mala mía…

Cierto que para ellas hay “persecuciones buenas” y “persecuciones malas”, “violencias machistas buenas” y… https://t.co/C0hPXC2yG7 — Guadalupe Vázquez Oficial (@guadavazquez) June 17, 2025

"Era gato y no me había enterado…Exijo mi yate @la_campora, que ustedes de eso entienden mucho. Sí, me río de ustedes porque son un chiste. Un chiste malo, violento y que nos sale carísimo, pero un chiste al fin. Y siempre muestran la hilacha, los autopercibidos “feministas” son los más machistas de todos”, lanzó Vázquez.

“Pero no me voy a victimizar. No me atacan por ser mujer, me atacan por ser libre”, expuso la comunicadora y agregó: “Odian e intentan destruir todo lo que no pueden controlar. Y a mí no me domina nadie. Les tengo malas noticias: ¡no me van a callar!”.

Por último, en respuesta a las amenazas, escribió: “Si me pasa algo, los hago penalmente responsables a @CFKArgentina, @wadodecorrido y #MaximoKirchner”.

Pintadas en Olga contra Santutu y Mortedor por sus dichos sobre Cristina Kirchner: "No jodan"

pintadas olga

El viernes, la fachada del streaming Olga amaneció intervenida por pintadas en defensa de la expresidente Cristina Kirchner y contra las expresiones que se vertieron sobre ella un día atrás, cuando los streamers conocidos como Santutu y Mortedor celebraron la condena a seis años de prisión que confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Santutu, Mordedor, no jodan con CFK", escribieron con aerosol negro sobre el vidrio que da al estudio de Olga. Allí también puede verse una "V" bajo la "F" de Fernández y al lado una "V" debajo de una "P" por Juan Domingo Perón.

Sucedió que, luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de Cristina Kirchner, los dos conductores de Olga celebraron con aplausos la resolución durante el programa Tapados de Laburo del canal de streaming ubicado en el barrio porteño de Palermo.

"Opinemos de Cristina Fernández de Kirchner que la metieron presa, fuerte el plauso", comenzó diciendo el streamer Franco, más conocido como Mortedor. En ese momento, tanto él como Santutu se levantaron de sus asientos y aplaudieron la resolución del máximo tribunal.

Mientras tanto, sus compañeros Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Paula Chaves y Luli González se mostraron algo incómodos con esta reacción y no se manifestaron ni a favor ni en contra, simplemente se limitaron a observarlos.

De hecho, Unicornio, otro streamer allí presente, destacó que él no se sumaba a los festejos. "Yo me bajé, no aplaudí", aclaró. "Y sí...si vos sos peroncho", le contestó Santutu, cuyo nombre real es Santiago Rodríguez Zahn.