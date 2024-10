Escándalo: un anti soberanía argentina de Malvinas, en el balcón de la Casa Rosada

La imagen, que no tardó en generar polémicas y repudios, fue capturada, para mayor ironía, por la TV Pública, único medio que estaba en vivo en las inmediaciones del a Casa de Gobierno al momento de la particular visita.

En su paso como primer ministro británico, Johnson se encargó de repetir una y otra vez su compromiso hacia los isleños, remarcando en más de una oportunidad su desconocimiento de la soberanía argentina de Malvinas.

Incluso en el libro que el británico le llevó como obsequio al libertario, mencionó que "por primera vez en décadas, me siento genuinamente preocupado por Gran Bretaña en el extranjero, desde Gibraltar hasta las Islas Malvinas".

Boris le entregó el libro con la siguiente dedicatoria: “To president Mile with the best wishes” (para el presidente Milei con mis mejores deseos).

Se trató, además, de un encuentro de carácter "privado", según explicaron fuentes oficiales de Cancillería. La buena onda fue tal, que el británico le prometió al argentino organizar una conferencia con el cantante y líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

El ofrecimiento de Boris Johnson surgió a raíz de la reciente visita de Paul McCartney a la Argentina. El Presidente es fanático de los Stones más que de los Beatles, así que el otrora primer ministro británico le hizo una propuesta que no pudo rechazar.