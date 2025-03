¡Se le vio todo! El accidente que dejó al desnudo a Lourdes Sánchez en pleno escenario

lourdes sanchez accidente hot.mp4

"Cuando pasó empecé a improvisar, pero aplaudieron un montón, así que no sé si la próxima directamente salgo así", comentó ante Ángel de Brito y el resto del panel, con humor, mientras se mostraban las imágenes del accidente.

Aunque trató de mantener la calma, la situación no fue nada fácil: "Me quería morir. Empecé a bailar y sentí que algo pasaba, y ahí se me empezó a salir. Encima tango, no es que podés soltarte y agarrarte, donde yo me suelto, que no sé mucho de tango, me olvido todo y me pierdo".

Respecto a la reacción de su compañero de baile, Lourdes relató que él también se puso nervioso y trató de avisarle: "Me empezó a decir: 'se te está cayendo' y en algunas partes empezamos a improvisar. Les juro que acá re contra hablábamos y él se empezó a poner nervioso también".

Por último, Lourdes Sánchez reveló que, antes de salir al escenario, presintió que algo podría salir mal. Por eso, decidió ponerse pezoneras, algo poco común para ella: "Dos segundos antes de empezar la obra le pido a Noelia Marzol si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras. Porque yo ya sentía que algo me iba a pasar", contó.

"El vestido era atado atrás, pero como era de strass se ve que se resbaló y se me empezó a resbalar. Encima era escotado, entonces me puse pezoneras por las dudas", concluyó.