Federico Sturzenegger, sobre la fake news contra el PRO: "Era bastante gracioso y parecía un chiste"

Más allá de esta primera definición, se separó de la postura beligerante de Patricia Bullrich y reconoció: "Hoy, en realidad cuando haces este tipo de cosas con IA, que replica la voz perfecta, creo que era más o menos un gancho que nos daba el que lo había hecho que era un chiste, me parece que hay que interpretarlo así".

"Obviamente en un mundo donde hay libertad de expresión y en estos tiempos de IA, bueno pasa eso. A nosotros también nos hacen esos, fotos con IA, videos y me parece que es parte de esa libertad de expresión. De ahí a relacionarlo con algún partido o algo me parece que no tiene ningún sentido”, consignó.

Embed

Al igual que Javier Milei, Patricia Bullrich atacó a Mauricio Macri

Al ser consultada por a fake news difundida por los tuiteros libertarios, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó: "La realidad es que sacaron un video que era un insulto a todos y cada uno de los que conformamos el gobierno. Pegaron abajo de la cintura y ahora aparece un video que nadie sabe quién lo hizo, que no es de La Libertad Avanza, sino de algún ingenioso; y Macri dice que fue Santiago Caputo pero eso es algo que él cree".

"Ellos sacaron un video agresivísimo en su cuenta oficial, esto es un video hecho por el ingenio de las nuevas generaciones. Lo que hace Macri es ponerse en una situación de poco carácter", aseguró.

Asimismo, comentó: "Ayer estuve todo el día en Zárate y Campana, volví, estuve con otra cosa. La conferencia que hizo hoy de Macri me pareció de muy poco carácter, porque después de la campaña que hizo, no puede decir que un video silvestre, que no es de la LLA, lo critica. No importa quién lo difunde, lo que importa es que no es oficial", continuó Patricia Bullrich, con el poco espíritu democrático que la caracteriza.

"¿Por qué no miran ese video agresivo que hicieron el jueves, con el Presidente diciendo traidores? Si pegaste abajo de la cintura, ¿sale alguien silvestre y saca un video y te ponés sin carácter y te pasás una mañana hablando de eso para distraer la elección? El 'vale todo' lo instaló el equipo de campaña de Mauricio Macri", concluyó.